Ako ste u potrazi za novim laptopom, ovo su stvari na koje trebate obratiti pažnju kako biste odabrali što boljeg suputnika koji će vas svojim jedinstvenim mogućnostima nagovoriti da upravo njega odaberete i obavite uspješnu investiciju.

Bez obzira na to odlučujete li se za najbolje računalo koje će se savršeno uklopiti u vaš životni stil ili se jednostavno želite tehnološki unaprijediti, mi ćemo vam pomoći riješiti konstantnu dilemu – koji uređaj odabrati.

1. Veličina i težina

Prijenosna računala malih su dimenzija i lako se mogu nositi u torbi dok se krećete s jednog mjesta na drugo te nisu teška. Zaista nije svejedno koliki laptop kupujete, no imajte na umu veličinu zaslona koja će vam donijeti vrhunsko iskustvo gledanja, a s time u kombinaciji ide i njihova težina.

Idealno je pronaći računalo koje će biti izuzetno praktično, a pritom neće zakinuti za vizualni ugođaj. Ako često putujete te laptop niste namijenili za isključivo kućnu upotrebu, birajte zaslon dijagonala do 14 inča (oko 35,5 cm), koji će vam omogućiti novu razinu profesionalnih performansi, a pritom će biti lako prenosiv i mobilan.

2. Zaslon

Računala koja imaju zaslon osjetljiv na dodir mnogima privlače pažnju već godinama, a sa svakim napretkom tehnologije iskustvo korištenja se poboljšava. To dokazuje nevjerojatno računalo marke HUAWEI, koji na novom Matebook X Pro pokazuje idealni zaslon koji omogućava vidjeti šire i jasnije.

Primjerice, MateBook X Pro 2020 dolazi sa zaslonom osjetljivim na dodir, veličine 13,9 inča (35,3 centimetra) za vrhunsko iskustvo gledanja.

HUAWEI Matebook X Pro dolazi s baterijom koja može idržati i do 15 sati regularnog korištenja (Foto: Promo)

Matebook X Pro ima nevjerojatan omjer zaslona i tijela od 91 %, 3K FullView zaslon pruža vam širok prikaz živopisnih detalja koje ćete još dugo pamtiti. Njegova proporcija i dizajn idilična je za pisanje i čitanje, dok 100 % sRGB raspon boja daje dodatnu dimenziju koja stvara iluziju da su slike i videozapisi stvarniji i realniji.

Osim što se lagano koristi, zaslon ima još jednu ekskluzivnu funkciju koja će obradovati sve koji žele olakšati život. Matebook X Pro možete povezati sa svojim pametnim telefonom te ih spojiti u vrhunski superuređaj bez korištenja internetske veze. Zaslon telefona moći ćete kontrolirati preko prijenosnog računala, prebacivati podatke, uređivati datoteke te komunicirati s prijateljima i kolegama a da ne uzimate mobitel u ruke. Upravo tom tehnologijom olakšat ćete si život i svakodnevne zadatke koji su pred vama.

Uz HUAWEI pametni mobitel i HUAWEI MateBook Pro X lako možete prenositi datoteke (Foto: Promo)

3. Procesor i memorija

Kako biste što brže dijelili podatke i obavljali sve svakodnevne zadatke koji vam stoje na putu, potrebno je imati i višejezgreni procesor koji će upogoniti vašeg prijenosnog suputnika.

Naravno, dobar procesor podrazumijeva jednu od značajka koja će vašem ljubimcu dati na vrijednosti te će vam duže trajati i vjerno služiti.

Povećana brzina takta i veći broj jezgri napravit će veliku razliku u ukupnim performansama; brži sustav, brže pokretanje intenzivnih zadataka kada je u pitanju obrada videa ili igranje igrica.

Laptop koji u sebi ima dobar procesor idealan je za žongliranje s više zadataka odjednom te je odličan u obradi slika i neusporedivom iskustvu igranja igrica, poglavito ako ima nadograđeni ultrabrzi Wi-Fi i Bluetooth s kojima ćete imati idilično iskustvo korištenja samog uređaja.

Možemo sa sigurnošću reći da je RAM memorija za laptop jedna od najbitnijih komponenti za brz rad sistema te se preporučuje 16 GB memorije i do 1 TB brze SSD pohrane koji itekako utječe i na veličinu i težinu laptopa. SSD diskovi brži su, manji i lakši te se u njih isplati investirati.

4. Baterija

Uvjereni smo u to da vas je nekad u životu naživciralo to što baterija prebrzo iscuri kod starog laptopa te je ona bila i jedan od razloga za kupnju novoga. Sve više novih generacija laptopa na tržištu ima duže trajanje baterije, primjerice Huawei Matebook X Pro omogućuje i do 15 sati bezbrižnog online surfanja te nam smanjuje stres traženja utičnice.

Odabirom kvalitetnog uređaja s nevjerojatnom dužinom trajanja baterijom više nećete morati biti u vječitoj utrci s vremenom i time hoćete li na vrijeme stići izvršiti sve zadatke ili pogledati omiljeni film do kraja.

5. Zvuk

Kad je riječ o gledanju videozapisa, sigurni smo da je jedna od karakteristika kojoj težite i kvaliteta zvuka koji reproducira laptop u koji želite uložiti. Na tržištu danas možete pronaći uređaje s toliko snažnim zvučnicima da ćete dobiti osjet neke nove dimenzije koju do sada još niste doživjeli, posebice ako uređaj u sebi ima ugrađene značajne, duboke basove te mikrofone koji u sebi sadrže inteligentnu funkciju za smanjenje buke i okolnih šumova.