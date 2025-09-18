Kupnja rabljenog automobila: Kako izbjeći greške i prepoznati kvalitetu već na prvi pogled

Sve više vozača u Hrvatskoj odlučuje se za kupnju rabljenog automobila, što zbog povoljnije cijene, što zbog činjenice da uz malo istraživanja mogu pronaći odlična vozila koja su gotovo kao nova. No kako znati komu vjerovati i na što obratiti pozornost kako bi iskustvo kupnje bilo sigurno, bez skrivenih troškova i neugodnih iznenađenja?

Ključ su transparentnost, jamstvo i profesionalan pristup

Iako se većina kupaca danas informira online, važno je znati gdje tražiti. Platforme poput Bijelog Jajeta sve češće postaju mjesto gdje se takva transparentnost može vidjeti na djelu. Oglasi koji uključuju detaljnu servisnu dokumentaciju, fotografije bez filtera i jasno navedena jamstva – pomažu kupcima da donesu informirane odluke i izbjegnu kupnju mačka u vreći.

Audi A4 Avant 2.0 TDI (Foto: LM cars d.o.o.)

Jedna od prvih stavki na koju bi svaki kupac trebao obratiti pozornost je povijest vozila. Je li automobil bio sudionik nesreće? Jesu li eventualni popravci izvedeni kvalitetno i stručno? Transparentni trgovci danas sve češće javno navode i ono što se prije možda prešućivalo, poput lakiranih dijelova ili zamijenjenih komponenti.

Dobar primjer? Lakiran blatobran, ako je popravljen profesionalno i bez utjecaja na sigurnost vozila, ne bi trebao biti razlog za brigu, pogotovo ako trgovac to iskreno navede i uz to priloži sve potrebne potvrde. Povjerenje se, kao i u svakoj drugoj industriji, gradi otvorenošću.

Kupnja rabljenog vozila uz jamstvo sve je češći izbor, osobito kada je riječ o automobilima kojima je isteklo tvorničko jamstvo. Ozbiljni trgovci danas nude suradnju s renomiranim tvrtkama za jamstva – koja pokrivaju motor, mjenjač, kočioni sustav, pa čak i osiguravaju prijevoz do najbližeg servisa u slučaju kvara.

Iako mnogi još uvijek vjeruju u sreću i "dobar osjećaj", jamstvo pruža ono što emocije ne mogu – mirnu glavu i konkretnu zaštitu.

Servis prije isporuke: sitnica koja puno govori

Kupci sve češće pitaju je li napravljen servis prije isporuke? I to s razlogom. Trgovac koji sam odradi zamjenu ulja i filtera (tzv. mali servis) pokazuje ozbiljnost i brigu za kupca. Takav automobil ne traži dodatna ulaganja odmah nakon kupnje, već je spreman za cestu.

Na platformi Bijelo Jaje trenutačno se prodaje Audi A4 Avant 2.0 TDI iz 2015. godine, koji svojim stanjem i dokumentacijom odlično ilustrira kako bi trebala izgledati transparentna prodaja rabljenog automobila.

Riječ je o vozilu koje je redovito servisirano u ovlaštenom Audi servisu, s dostupnom servisnom dokumentacijom, bez dodatnih ulaganja, uz već odrađen mali servis. Posebno se ističe činjenica da je automobil u prvom laku, što dodatno potvrđuje da nije bilo većih karoserijskih oštećenja.

Tu je i 12-mjesečno G1 jamstvo, koje pokriva motor, mjenjač i kočioni sustav, s organiziranim prijevozom do servisa u slučaju kvara. Uz opciju zamjene vozila, mogućnost Carpas ispisa kilometara i pregled u servisu, ovaj konkretan primjer pokazuje da i rabljeni automobil može doći s visokim standardom sigurnosti i profesionalnosti.

Primjeri dobre prakse postoje i vrijedi ih tražiti

Tvrtke poput LM Cars iz Slavonskog Broda upravo ovakvim pristupom grade svoju reputaciju: detaljnim pregledom svakog vozila, jasnom dokumentacijom i dodatnim jamstvima koja kupcima olakšavaju donošenje odluke.

Ako ste u potrazi za rabljenim vozilom, stručnjaci savjetuju: provjerite servisnu knjižicu, pitajte za jamstvo i raspitajte se o provedenim servisima prije kupnje. Automobil koji dolazi s jasnom prošlošću, jamstvom i urednom dokumentacijom, dugoročno je mnogo sigurnija i pametnija investicija.

Rabljeno vozilo može biti pun pogodak ako znate što tražiti

Danas, uz sve dostupne informacije i ozbiljne prodavatelje koji ulažu u transparentnost i postprodajnu sigurnost, kupnja rabljenog automobila ne mora biti stresna ni rizična. Dapače, za one koji znaju prepoznati vrijednost u detaljima može biti pun pogodak.

Fotografije, detalji i više informacija o navedenom Audiju dostupni su na platformi Bijelo Jaje.