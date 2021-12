Zvonimir Šostar iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ''Dr. Andrija Štampar'' ustvrdio je da će Hrvatska do Božića imati više od 12.000 preminulih od koronavirusa.

Zvonimir Šostar iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ''Dr. Andrija Štampar'' za N1 je govorio obveznom cijepljenju za koje smatra ''da je to put kojim ćemo vjerojatno u konačnici morati ići''.

''Pokazuje se točnim što su tvrdili pojedini infektolozi i molekularni biolozi, da će, s obzirom na mutacije koje se događaju, biti potrebno cijepiti najmanje 90 posto sveukupnog stanovništva. To nećemo, mislim, ni slučajno uspjeti uz ovakvu antivaksersku kampanju uokoliko cijepljenje u konačnici ne bude obvezno'', smatra.

Kazao je i da u Zagrebu dosad nisu zabilježene komplikacije i ozbiljnije nuspojave cjepiva, a osvrnuo se i na prvu smrt u Hrvatskoj povezanu s cijepljenjem.

Od pola milijuna ubrizganih doza AstraZenece u Hrvatskoj, potvrđen je jedan smrtni slučaj: "Primjena svih cjepiva i dalje ima višestruke koristi"

Prvi slučaj u Hrvatskoj: Smrt mladića u ožujku povezana s cjepivom protiv COVID-a

''Utrošili smo strašno puno cjepiva i nismo imali ozbiljnijih komplikacija, nijedan smrtni slučaj. Mislim da smo uspjeli u svojoj nakani, a to je da se brinemo o zdravlju svih naših sugrađana. Moja iskrena sućut obitelji, ali kad gledamo kolika je dobrobit cijepljenja… Teško će biti bilo koga tužiti, ali ako će tužiti, onda će sigurno proizvođača. Treba naglasiti da je cijepljenje dobrovoljno, da je bilo obvezno, pravna situacija bi vjerojatno bila drugačija. Ne vidim koga bi se moglo tužiti. Mi zaista nemamo nikakvih komplikacija i, Bogu hvala, koliko ja imam informacija, u Zagrebu nitko nije preminuo od posljedica cijepljenja'', rekao je za N1.

Komentirao je i stanje u bolnicama koje je bolje i otkrio svoju crnu prognozu.

''Činjenica je da smo prešli peak četvrtog vala, to je definitivno. Ali još možemo računati da ćemo do kraja godine imati veliki pritisak i broj preminulih će do Božića prijeći 12.000. Usudim se reći da 90 posto tih ljudi, možda i 95 posto, nije trebalo umrijeti. Cijepljenje je jedini izlaz, ne postoji nikakav drugi. Sve spekulacije, što će biti s lijekovima koji su na registriranje dale neke farmaceutske tvrtke, što će s tim biti, kada će se odobriti, nažalost, u međuvremenu će previše ljudi umrijeti'', kaže Zvonimir Šostar.