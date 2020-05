Gospodarske prognoze Europske komisije su katastrofične. Predviđaju da će zbog posljedica pandemije koronavirusa BDP u Europskoj uniji pasti za više od sedam posto, što se nikad do sada nije dogodilo. Hrvatska je među četiri zemlje koje će osjetiti najveći pad BDP-a, točnije 9,1 posto. Očekuje se i porast nezaposlenosti, pogotovo u sektoru ugostiteljstva.

Iz Bruxellesa procjenjuju da je hrvatsko gospodarstvo ovu krizu dočekalo u puno boljem stanju nego financijsku krizu 2008., te da se 2021. može očekivati oporavak na svim poljima, iako ne sasvim dovoljan kako bi poništio ovogodišnji pad.

Pad je dramatičan. U 40 dana imamo 40 milijardi gubitka. Opasnost je što je Hrvatska ovisna o turizmu, ali tu je prehrambena industrija, uslužne djelatnosti... Krater je to koji će morati financirati sljedeće vlade, a ova Vlada se odlučila za kredite i trošenje.

Što se tiče rebalansa proračuna, ministar financija Zdravko Marić neće raditi rezove pilom, trošit će se na najnužnije, a ostali troškovi će se rezati motoronom pilom. Kao što je rekao guverner HNB-a Boris Vujčić, iznosi bi mogli biti dvostruki.

Vlada uskoro postaje tehnička pa je pitanje kako će ih doživljavati banke jer tehnička vlada ne smije preuzimati financijske obveze.

Ususret izborima možemo očekivati puno obećavanja i darivanja birača. Vlada se nada čudu, spasu turističke sezone. Ove godine bili bi sretni da dođe i milijun gostiju. Ljudi samo žele konkretne poteze i mjere.

Ni obećanja ni rad

Potpredsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Gordana Deranja kaže kako su od Vlade očekivali da i dalje promišlja u smjeru promptnih mjera koje su poduzeli.

"Najavili su ukidanje parafiskalnih nameta i dalje to očekujemo i očekujemo likvidnost kako ćemo funkcionirati prije i nakon korone", kazala je Deranja te dodala kako banke funkcioniraju usporeno, a HUP namjerava razgovarati s Hrvatskom narodnom bankom (HNB) koja se mora okrenuti gospodarstvu.

"Da promptno servisiraju, da možemo razgovarati koji programi nama odgovaraju i trebaju da se održimo iznad vode", kaže potpredsjednica HUP-a.

Mjere za očuvanje radnih mjesta vrijede do lipnja, a što nakon toga, pita se Deranja. Mjere se polako počinju opuštati i svi žele raditi, no svjesni su da je to 30-40 posto on onog što se inače može.

Kao problem je istaknula i prestanak narudžbi iz inozemstva. Velike tvrtke koje izvoze ostle su bez narudžbi.

Deranja od ove Vlade ne očekuje ništa, pa ni obećanja.

"Mislim da neće ništa obećavati, neće ništa raditi u ovo vrijeme", kaže Deranja i dodaje kako se to vidi u vidu parafiskalnih nameta koji se neće ukidati. "Neće se smanjivati javna uprava, neće se smanjivati plaće", zaključuje.

