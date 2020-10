Broj zaraženih veći je no ikada. Zdravstveni sustav nategnut je do krajnjih granica. Nedostaje reagensa za testiranje. Epidemiolozi ne stižu pohvatati sve kontakte. Strože epidemiološke mjere su neizbježne. Ipak, do potpunog zaključavanja neće doći.

Struka poručuje da im nedostaje ljudi. Ali nema dovoljno, čini se, ni reagensa i potrošnog materijala, kao što je štapić za uzimanje uzorka, podloge za pohranjivanje obrisa - svega što je potrebno za testiranje na koronavirus.

Krunoslav Capak, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo kazao je: "Imamo problem s reagencijama, potrošnim materijalom. Ako vi nemate potrošni materijal koji paše u taj instrument koji imate, onda se morate snalaziti i ručno i na druge načine, što onda produžava proces dijagnostike i što nam u ovom trenutku radi probleme".

Problem u Krapinsko-zagorskoj županiji

Da se teško dolazi pokazuje i objava stožera Krapinsko-zagorske županije da su im testiranja i rezultati usporeni upravo zbog nedostatka reagensa. Apeliraju na sve ako imaju simptome i testirani su da ostanu kod kuće iako im rezultat još nije stigao.

Testovi se šalju za Zagreb, a za Dnevnik Nove TV potvrđeno je da je samo iz Krapinsko zagorske županije oko 600 testova na čekanju. Dosad je ukupno testirano 437.048 osoba. Samo u posljednja 24 sata više od 8000 dok je dnevni kapacitet do 10.000.

Potrebe za testiranjem sve su veće, ali i potrebe za jačanjem zdravstvenih timova jer procedura od uzimanja brisa do rezultata na koronu, samo za jednu osobu u idealnim uvjetima traje 2 do 3 sata.

Nedostaje stručnih ljudi

Blaženka Hunjak, voditeljica službe za mikrobiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručuje: "Moramo puniti ljudstvo, odmarati ljude koji su dugo u dijagnostici i nastojati ih nadomjestiti sa što više mladih novih ljudi. Opseg testiranja se nije smanjio nego povećao i plašimo se da bi moglo doći do eventualno nekog zastoja, no za sada ja ne vidim problem".

Od ponedjeljka, na Štamparu je novi model uzimanja briseva. Pacijenti će se za termin naručivati online, na stranici nastavnog zavoda, od ponedjeljka do subote od 10 do 14 i nedjeljom od 8 do 10.

KB Dubrava se puni oboljelima

Kreveti s COVID oboljelima u Kliničkoj bolnici Dubrava se pune, potvrdio je to danas i ministar zdravstva Vili Beroš.

"U bolnici sada leži dvestotinjak pacijenata, imaju ukupno 270 predviđenih ležajeva, i kako doznajem priprema se prenamjena još nekih odjela. Prije samo dva dana Odjel hitne pomoći postao je COVID odjel, a u petak su došla 42 nova pacijenta. Ono što treba i reći je da ovdje stižu sve teži pacijenti, i to mlađe životne dobi.

Vidjeli smo, više nije vijest da se probijaju crni rekordi, a možda bi te brojke bile još i veće. Naime, mnogi znanstvenici već neko vrijeme govore da su reagensi i materijal zapravo nove maske - kako je na početku epidemije bila nestašica maski - sad je nestašica tog materijala. Zbog toga u Krapinsko-zagorskoj ljudi danima čekaju na rezultae iz Zagreba", izvjestila je reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak.

Još 5 županija na crvenoj listi Njemačke, među njima i Grad Zagreb

Jandroković objavio poruku potpore medicinskom osoblju: "Motiviraj druge na odgovorno ponašanje"

"Nedostaje i medicinskog osoblja, idući tjedan epidemiolozima Hrvatskog zavoda trebalo bi doći stotinjak medicinara. Razgovarala sam s nekim ljudima u samoizolacii danas i kažu čini im se da se taj sustav raspao. Epidemiolozi ih ne niti ne stignu nazvati danima, mnogim zaraženim izolacija čak i završi, prije nego im se obrade kontakti. Poslodavci traže od svojih zaposlenika da taje kontakte kako bi im imao tko raditi. Krunoslav Capak najavio je i tu promjene, spominje se opcija da ne ide više cijeli razred u samoizolaciji ako je zaraženo dijete", rekla jue Bolšec Oblak.

