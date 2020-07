Od ponedjaljka se uvode epidemiološke mjere za vjenčanja. Za 100 i više gostiju na slavljima u zatvorenim prostorima Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je dodatne mjere, a mi smo provjerili kako će to funkcionirati.

Najvažniji dan u životu više neće biti spontan i opušten, pun zagrljaja i poljubaca. Naime, kretanje na vjenčanjima od ponedjeljka će biti strogo definirano.

Svi gosti pri ulaska u dvoranu moraju dezinficirati ruke te se upisati u evidenciju. U prostoru se ne smiju grupirati te što kraćim putem trebaju doći do svog stola. Preporučuje se da za istim stolom budu smještene osobe iz istog kućanstva.

"Razmak između stolova je minimalno metar i pol. Svi djelatnici obavezno moraju imati maske i rukavice", rekao je Luka Holjevac, voditelj dvorane za vjenčanja.

Osim osoblja, maske trebaju imati i gosti, a obvezna je i dezinfekcija prostora nekoliko puta u noći.

"Inače to radimo, sad smo to još malo pojačali tako da imamo posebnu osobu koja to održava, koja kvake čisti, toalete. Znači, dezinfekcija je broj jedan", rekao je Holjevac.

Dugoočekivani dan brojni mladenci nikako da dočekaju.

"Djevojke jednostavno ne znaju više ni same. Prebacuju s četvrtog mjeseca sad na sedmi i osmi. Sad su nam počele s osmog i devetog prebacivati za nagodinu", rekla je Slađana Lončarević, vlasnica salona vjenčanica.

Organizacija vjenčanja kompliciranija je no ikad.

"Dosta čupavo i dosta nategnuto obzirom da mjere koje se donose mijenjaju iz sata u sat. Nemamo dovoljno vremena za sve to, dosta tehničkih uvjeta se ne može ispuniti koji se od nas zahtijevaju", rekla je organizatorica vjenčanja Tihana Tomljanović.

Oni koji su pozivnice već podijelili, imaju nove probleme. Više ne može 150 uzvanika ući u dvoranu koju su odabrali jer su dozvoljena vjenčanja do 100 ljudi.

"Nazvati ih, iako su im uručili pozivnicu i reći: 'Ajde ti ipak nemoj doći jer mi vas toliko ne možemo primiti.' Vrlo, vrlo nezgodno", rekla je Tomljanović.

Mjera koja će najteže pasti svim uzvanicima zasigurno je ograničeno kretanje na podiju. Broj osoba na plesnom podiju ovisi o veličini podija, a preporuka je da se po osobi osigura prostor od četiri metra kvadratna.

