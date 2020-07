U Crnoj Gori u drugom valu koronavirusa koji je počeo sredinom lipnja zaraženo je tri puta više osoba nego u prvom valu, kada su od Covida-19 oboljela 324 Crnogorca. Zbog povećanog testiranja sada je 2.000 testova poslano u laboratorije u Njemačkoj.

Crnogorski Institut za javno zdravlje (IJZCG) priopćio je u ponedjeljak navečer da je pozitivno oko 400 od 2.000 testova na koronavirus koji su, zbog povećanog testiranja poslani u laboratorij u Njemačkoj.

Na taj način, broj zaraženih u Crnoj Gori, koji uz današnjih novih 66 slučajeva iznosi ukupno 963, znatno će se povećati, što bi, kako je priopćio direktor IJZCG Boban Mugoša, moglo utjecati na na uvođenje novih epidemioloških mjera.

„Prema sadašnjim podacima kojima raspolažemo zabrinjava nas to što je preko 20 posto od uzoraka koji su poslani na obradu u Njemačku pozitivno, što znači da će doći do daljeg porasta i to će utjecati na to kako ćemo dalje pristupati epidemiji“, priopćio je Mugoša.

Na konferenciji za novinare objasnio je da je u Crnoj Gori testirano ukupno 25 tisuća građana ili 396,4 na 100 tisuća stanovnika zbog čega su crnogorski laboratoriji povećali svoje kapacitete deset puta, ali je također uspostavljena suradnja s jednim od najvećih laboratorija u EU, u Njemačkoj, kamo je bilo poslano dvije tisuće uzoraka.

„Rezultati se unose u bazu (...) i u iduća dva dana kad unesemo kontrolu svih rezultata moći ćemo dati točan rezultat", rekao je Mugoša.

Trenutna stopa oboljelih je 139 na 100 tisuća stanovnika. Ukupan broje preminulih je 25 - u prvom valu devet, a u drugom 15.