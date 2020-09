Štite li ili štete zaštitne maske? Svjedoci smo različitih interpretacija.

Reporterka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk pokušala je doznati rezultate najnovijih istraživanja te je razgovarala s vrhunskim stručnjacima na tu temu.

Od maske teže dišemo - izlika koju ste i vi sigurno čuli. No je li to istina ili mit? Odgovor je dao infektolog. Naime, zasićenost krvi kisikom u tijelu trebala bi biti između 93 i 100 posto. Pomoću uređaja koji to mjeri, provjereno je ima li razlike.

Bez maske zasićenost kisikom bila je 97 posto. Nakon stavljanja maske, zasićenost se povećala jer se promijenio mišićni rad. Samim time - maska nije ograničila dotok kisika pa u tom smislu ne šteti, ali koliko nas štiti?

Koristi ih 40 godina

Prof.dr.sc. Bruno Baršić, infektolog u KB Dubrava kaže da ih koristi cijeli radni vijek - 40 godina.

"Radio sam s maskom i s naočalama. I vidite, na kraju službe naočale morate prati koliko ima kapljica na njima, a to je i na licu. Znači te kapljice bi udahnuo da nisam nosio masku. To je dobro uhodana praksa", objasnio je Baršić.

Kada se govori o kirurškim maskama - mikrobiologinja dr.sc. Ivančica Kovaček kaže da ne štite u potpunosti, ali djelomično da.

"Ja znam da je bilo puno zabuna jer su bile izdane različite smjernice. Ali sada znamo da su dosta učinkovite. Recimo da kirurške maske štite ljude oko mene od mojih izdahnutih kapljica i onih koji nastaju prilikom govora", dodala je Kovaček.

Koliki je rizik?

Recimo da se nađete u neposrednoj blizini zaražene osobe. Ako nitko nema masku, rizik od zaraze je vrlo visok. Ako vi kao zdrava osoba imate masku, ali zaražena osoba je nema, rizik od zaraze je visok.

Ako vi kao zdrava osoba nemate masku, a zaražena osoba ima masku, rizik od zaraze je srednji. Ako oboje imate masku, mogućnost od zaraze je niska. A ako se još udaljite barem metar i pol, rizik od zaraze je vrlo nizak.

Rizik od zaraze koronavirusom (Foto: DNEVNIK.hr)

"Obično se njihova učinkovitost mjeri prema tome koliko čestica veličine 0,3 mikrometara propuštaju", dodala je mikrobiologinja Kovaček. "Filtriraju 95% takvih čestica, ali kad se one namoče onda propuštaju više tih čestica", objasnila je Kovaček.

Kirurška maska mora imati tri sloja

A kako biti siguran da je kiruška maska koju nosimo kvalitetna? Mora imati barem tri sloja. "Taj vanjski sloj, on je u bojama. Štiti od kapljica različitih i ne bi smio propuštati tekućine i sitne čestice", objašnjava tehnologinja u proizvodnji maski Ivana Boras.

"Najvažniji sloj što se tiče bakterijske obrane je srednji sloj i za kirurušku masku, mora biti minimalno 95%. Unutrašnji sloj mora biti mekan i nježan, ide uz lice, mora biti mikrobiološki čist, ispravan", dodaje Boras.

Maske nakon proizvodnje prolaze testiranja kako bi dobile certifikat. "Proizvođač koji ima certifikat, stavlja na svoj proizvod oznaku norme, EN14683", navodi Boras.

Osim kiruških, često nosimo i platnene maske. One nisu toliko učinkovite i respiratorne kapljice tek usporavaju. Ali podsjećaju da trebamo držati distancu i redovito prati ruke.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr