Zaraza koronavirusom u Hrvatskoj ne jenjava. U potpunosti je cijepljeno 51,87 posto odraslog stanovništva. U zemlji počinje docjepljivanje trećom dozom, ali mnogi građani su još uvijek zbunjeni što im je činiti.

U subotu je zabilježeno 1947 novih slučajeva zaraze COVID-om, a preminulo je 15 osoba. Dosad je u potpunosti cijepljeno 51,87 posto odraslog stanovništva, a počelo je i cijepljenje trećom i dodatnom dozom.

Dosta je građana i dalje zbunjeno - tko treba primiti treću, a tko dodatnu dozu. Reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak o toj je temi razgovarala je sa zamjenicom ravnatelja HZJZ-a, Ivanom Pavić Šimetin.

Naime, treću dozu primaju osobe s lošim imunološkim sustavom dva mjeseca nakon druge doze - primjerice ljudi koji su na kemoterapiji ili osobe podvrgnute transplantaciji. Dodatna, "booster" doza namijenjena je širem broju ljudi.

Trećom dozom ne treba se cijepiti zdrava osoba koja je cijepljena dvjema dozama, ne treba primiti i treću dozu.

"Izuzetak su zdravstveni djelatnici, djelatnici u domovima za starije i nemoćne i primjerice osobe koje žive u kućanstvu s imunokompromitiranim osobama. Najveći dio mladih i zdravih osoba koje su cijepljene s dvije doze ili jednom dozom Janssena ne treba primiti još jednu dozu, zato što je imunološki odgovor dovoljan da ne treba dodatno cjepivo", objasnila je Pavić Šimetin.

Ispitivanje razine antitijela u krvi pri odlučivanju o docjepljivanju nije potrebno.

"To ne treba raditi, nije dobar pokazatelj", otkrila je zamjenica ravnatelja HZJZ-a.

Na pitanje treba li možda mijenjati slogan "Misli na druge, cijepi se", s obzirom da i cijepljeni mogu širiti zarazu, Pavić Šimetin kaže: "Ovaj slogan ljude podsjeća na to da osim na sebe, moraju misliti i na druge. Od početka znamo da se i osobe koje su cijepljene mogu zaraziti i mogu širiti virus, no ono što se jako dobro zna jest i da su izgledi za to čak osam ili više puta manji nego ako osoba nije cijepljena. Također, po nekim istraživanjima vrlo su mali izgledi da osoba koja je cijepljena do kraja, i koja se razboljela, da tu bolest prenosi na druge osobe".

Stigao je prvi kontingent cjepiva protiv gripe - 200.000 doza. Sljedeći tjedan ide u distribuciju, a onda će se početi i s cijepljenjem.

"Može se i cijepiti protiv gripe zajedno s docjepnom dozom", rekla je Pavić Šimetin.

