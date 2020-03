Hrvati diljem svijeta zapeli su u mjestu svog boravka i ne mogu se vratiti kući dok traje pandemija koronavirusa. Jedan od njih je Matej Majstorović-Golubović koji je u Indiji na studentskoj razmjeni. Trenutno je u gradu Agri, domu Taj Mahala, a vjeruje kako je u zemlji s 1,3 mlijarde ljudi sada sigruniji nego kod kuće u Zagrebu. Donosimo vam njegov osvrt na stanje u drugoj najmnogljudnijoj zemlji na svijetu gdje se policija ne libi fizički na cesti kazniti ljude koji krše mjere karantene.

Indija, kao druga po redu najmnogoljudnija zemlja, vrlo je ozbiljno pristupila ovoj vrlo teškoj situaciji. S pojavom prvog slučaja zaraze koronavirusom u Kerali u veljači 2020., Indija je zatvorila sve granice i zabranila ulaze i izlaze iz Indije. Nakon tjedan dana su počeli otkazivati internacionalne letove i ostavili domaće, koji su vrlo brzo isto tako bivali otkazivani, također se i javni prijevoz počeo obustavljati, vlakovi, kojima se Indijci zapravo najviše služe, bili su uvelike otkazivani. Na početku nije još bilo mjesta za paniku niti strah, jer je broj zaraženih bio ispod 10 na cijelu Indiju.

Ovo doba godine je vrijeme turističke sezone za Indiju, točnije jug Indije, kao što su Goa, Mumbai, Kerala, Karnataka, gdje mnogi turisti dolaze u ovo doba kako bi uživali u toplini indijske temperature i Indijskog oceana, pa je time i došao prvi slučaj koronavirusa u Kerali.

Koronavirus se pojavio preko talijanskih turista, neznajući da ga imaju, putovali su okolo po regijama Indije, u vrijeme kada je u Italiji stanje postalo alarmantno. No, kako Indija do tada nije imala slučajeva, nije se još pripremila na detaljno pregledavanje svih turista i s pojavom koronavirusa dolazi do drastičnih promjena u sustavu Indije. Povratak Indijaca koji su otputovali negdje van Indije je također donijelo nekolicinu zaraženih. No Indija je vrlo profesionalno pristupila zadatku, u samom startu, počeli su pregledavati sve turiste i sve Indijce koji su se vraćali iz zaraženih zemalja, što je Indiji pomoglo da ne dobije scenarij kakav je imala Kina i Italija, pa sada tako i Španjolska, Njemačka i SAD.

21 dan karantene

Sada brojimo 600-tinjak zaraženih, što je na 1,3 milijardi vrlo mala i "zanemariva" brojka. Ali taj broj je bio puno manji do prije tjedan dana, povećan je za 300-tinjak od tada. Zbog tog porasta uveden je policijski sat svih 24 sata, uvedena je karantena, ali ni to nije promjenilo činjenicu da broj zaraženih u sporom omjeru raste.

Time je premijer Narendra Modi uveo od ponoći 25. 3. 2020. apsolutnu karantenu na 21 dan i produživanje ukoliko će to biti potrebno. Zatvoreni su svi objekti, nitko ne smije biti na ulici. Ako se nekoga ulovi na ulici, smatra se da je prekršio zakon i njih se privodi, u potpunosti sankcije za njih ne znam, jer ih u svakoj regiji Indije drugačije provode.

Policija, vatrogasci i zdravstvo je i dalje u punoj funckiji i također ljekarne i dućani prehrambenih proizvoda, ali samo veliki, mali privatnici su svi zatvoreni, a takvih je zapravo i najviše ovdje. Kako je to došlo odjednom, nastala je panika zbog nestašice, nitko nema zalihe, jer nitko nije očekivao tako naglu promjenu i stopostotnutnu karantenu. Tako da su ljudi izlazili na ulice i dalje išli u nabavke, no to je stvorilo i problem policiji jer se nije moglo znati tko odlazi zbog punjenja svojih kućnih polica, a tko radi zabave i "razbibrige" samo da bi bili na ulici kao i prije karantene.

Policija na ulici batinom tuče one koji krše karantenu

U mojoj procjeni 95 % se drži karantene, 5 % bi naveo mlade ljude, kao i kod nas, koji su shvatili previše olako ovu situaciju i misle da će sve biti u redu s njima ako su vani, zato je i policija postrožila uvjete i uvela debelu drvenu šibu, koga god nađu na ulici dobije batina, čisto da ih se nauči lekcija i da shvate ozbiljnost situacije. Osobnog mišljenja sam da ako imaš volje biti toliko sebičan i izaći na ulicu i staviti na rizik svoj život i život drugih, onda imaš i snage za preživjeti koji udarac šibom.

Ali sve u svemu nije visoka stopa ne poštivanja pravila, kao i navedeno po mojoj procjeni 5%, ali mislim da se i to smanjuje zbog policijskog sata cijeli dan i šibe koja je prisutna. Mislim da i tih 5% shvaća sada situaciju. Ulice su prazne, zamislite Indiju 1.3 milijardi ljudi, auta, motocikla na ulici svakog dana i sada nema niti žive duše, niti jedne trube, a tko zna Indiju, onda zna da je u Indiji truba dio prometa i da se uvijek čuje, trenutno niti jedna ne zvoni već nekoliko dana, čujem pjev ptica.

U New Delhiju zaplijena vozila

Za mene i za sve moje internacinalne kolege s fakulteta, karantena u studenstkom domu je započela još 20. 3.2020., jer je premjer Naredna Modi naredio da se svi internacionalni gosti, dužnosnici, radnici i studenti zatvore u karantenu, da ne riskiraju zarazu iz razloga jer se oni i dalje nakon svega ovoga vraćaju svojim kućama.

U glavnom gradu Indije, New Delhiju, situacija je da sve koje nađu na ulici idu u prisilnu karantenu, tako da je preko 6000 ljudi zaključano u svojim kućama i oduzeto je preko 8000 osobnih vozila, od automobila, motocikala sve do običnih bicikala. Samo u cilju da bi ih se spriječilo da putuju i ugrožavaju druge.

Indija je iz susjedne Kine preuzela lijek koji su tamo koristili za oporavak pacijenata i odlučila istom mjerom krenuti u borbi protiv Corone. Indija sada broji preko 40 oporavljenih i taj bi broj trebao rasti tokom iduća dva tjedna zbog početka korištenja lijeka.

Policija igra veliku ulogu u borbi protiv koronavirusa, zbog zatvaranja svih ugostiteljskih i manjih prehrambenih trgovina, moglo bi doći do pada sistema, jer kako kontrolirati 1.3 milijardi ljudi? Stoga policija prima narudžbe od ljudi, otvoreni su im brojevi i policija dostavlja naručeno, također se i govori, kako je i sam premjer Narendra Modi rekao o paketima s najnužnijim stvarima koji bi se dostavljali na tjednoj bazi, da bi se spriječilo izlaženje iz kuća u potpunosti.

O nama brine načelnik policije, prima nadružbe i donosi nam potrepštine

U Agri, gradu kojem živim i studiram, načelnik policije, gospodin Anuj Phaugaat je itekako od velike pomoći. Kako na fakultetu nije nitko preuzeo odgovornost za nas i svi su otišli svojim kućama bez da su dali i malo truda da nam pomognu, menza koju imamo služi hranu koka je sada grozna, kako ništa ne radi, time i ne mogu naši kuhari nabavljati hranu samo tako i tu nam je uvelike pomogao gospodin Phaugaat, koji prima naše narudžbe i donosi po potrebi u naš studentski dom.

Kako nama tako i po cijeloj Agri, stvarno velika mi je čast da sam dio Indije u ovom trenutku, iako uz malo odstupanja nekih ljudi iz karantene, ovaj sustav u Indiji itekako funkcionira odlično i svi su mirniji. Policiji nakon svega ovoga treba mnogo zahvaliti. Cijeli dan policijskog sata i još nabavka potrebština i ići od kuće do kuće i paziti da nitko nije vani, naprosto svaka čast za Indiju i indijsku policiju.

Indijci itekako paze na higijenu

Osvrnut ću se još se na stereotip o higijeni u Indiji i probao bih ga odmah suzbiti. Krive predodžbe se stvaraju o tome, Indijci i Indijke itekako paze na higijenu, ne svugdje, ali kao što ih ima i kod nas, više ljudi je ovdje ipak, pa je i time više ljudi koji žive u lošim uvjetima. U doba koronavirusa ljudi prate pravila o pranju ruku, čak i prije same zaraze svuda po Indiji su bačve vode koje se koriste za pranje ruku, sada su povećali broj na ulici.

Policija je prije karantene zaustavljala kolone na cesti i preko mikrofona i gestikulacijom pokazivala i govorila kako se pravilno peru ruke i kako se treba ponašati. Također, odlučili su, dok traje karantena, očistiti gradove i ulice od smeća, a svaki drugi dan grad se iz zrakoplova šprica sredstvima za dezinfekciju te se dezinficiraju kuće i ulazi.