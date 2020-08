Danas je u Hrvatskoj ostvaren rekordan broj novozaraženih koronavirusom, no unatoč preporuci da se ne ide na maturalno putovanje, 140 učenika Gimnazije Lucijan Vranjanin ide u Vodice i na Hvar.

Unatoč preporukama HZJZ-a o odgodi, 140 učenika Gimnazije Lucijana Vranjanina iz Zagreba ide na maturalac u Vodice i na Hvar. Njihova ravnateljica Milica Medak napominje kako za njih odgoda maturalca nije prihvatljiva varijanta.

"Maturalac se ne može prebaciti na neki drugi termin. Odgađanje maturalca nam nije prihvatljiva varijanta jer učenici kreću u 4. razred pa ne znamo uopće u koje vrijeme bi se maturalac mogao održati.

Moraju se pripremati za maturu, a imamo i situaciju s pandemijom za koju ne znamo kad će nestati, ne vidimo svrhu u odgađanju, agencija ionako neće vratiti novac. Postavlja se pitanje možemo li mi kao škola u ime roditelja reći da se ne ide na maturalac, a agencija im svejedno neće vratiti novac", rekla je za Index ravnateljica Milica Medak.

"Strah me što će biti, no strah me svaki put kad se ide na maturalno putovanje. To je uvijek rizično, mnogi bi profesori bili sretni da se maturalci zabrane. No pitam se zašto Ministarstvo ne preuzme odgovornost i ne donese odluku da se ne može ići na maturalac. Ovako smo izloženi riziku da nas tuži i agencija i roditelji. Nama agencija nije ponudila mogućnost prebacivanja maturalnih putovanja, mi smo ih pitali može li se prebaciti put, rekli su da ne", istaknula je.

Smjernice nakon maturalnog putovanja

Ipak, kontaktirat će Ministarstvo obrazovanja kako bi vidjela koje su smjernice nakon putovanja.

"Možemo im mjeriti temperaturu što i je preporuka HZJZ-a, ili da idu u samoizolaciju, no ne znam je li to nužno i hoće li to biti od pomoći. S druge strane, ja ću pokušati dobiti odgovore Ministarstva obrazovanja koje su nam smjernice, ovako smo mi prepušteni sami sebi, imamo tu pravnu nesigurnost jer nemamo odvjetnike koji će nam reći što smijemo, što ne. S te strane smo sad u situaciji da nemamo izbora", objasnila je.

Napominje i kako nisu jedina škola koja svoje učenika šalje na maturalno putovanje.

"Koliko znam, MIOC je već otišao s dva razreda u ponedjeljak, otišli su i učenici 10. gimnazije i Gornjogradske gimnazije, a znam da treba ići i Prirodoslovna škola Vladimir Prelog. Svi su isto išli u Vodice i na Hvar", kazala nam je. Index navodi kako su roditelji djece svjesni da ukoliko otkažu maturalac, da novac neće dobiti.

"Pogriješili smo što smo pristali na ucjenu da u srpnju moramo uplatiti sav iznos, a nije se znalo kakva nas epidemiološka situacija čeka. Pisala sam i Ministarstvu obrazovanja, a oni su mi samo citirali preporuke HZJZ-a", ispričala je za Index majka jednog učenika. Pita se samo što će se dogoditi ako se neko dijete zarazi i onda ugrozi cijelu školu.