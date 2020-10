Radiolog i influencer Natko Beck na društvenim mrežama objavio je apel svojim kolegama medicinskim djelatnicima koji se ne pridržavaju mjera.

Radiolog Natko Beck objavio je video u kojem poziva svoje kolege, medicinske djelatnike, da pripaze i drže se mjera jer "nema prostora za zafrkanciju", pogotovo nakon što je virus ušao u zagrebačku bolnicu Sveti Duh, gdje je 10 osoba zaraženo, a 31 je u samoizolaciji.

"Nemojte ispijati kave u skučenim prostorima i misliti da neće biti posljedica, bit će posljedica. Nemojte misliti da ne morate nositi masku, jer morate nositi masku. I nemojte misliti da će vaša ustanova biti pošteđena jer to je naprosto bahatost. Nemojte biti bahati jer se bahatost skupo plaća, a u ovom slučaju to je zdravlje ljudi", upozorio je i dodao kako je čuo da će se otkazivati operacije jer je puno ljudi u bolnici zaraženo, a prave će se brojke otkriti tijekom dana.

"Nije poanta u tome je li to teška bolest ili nije. Ali ako ti može oduzeti jednu zagrebačku bolnicu, ako vam to nije teška bolest, onda vam je to nekaj labavo u glavi", kaže liječnik te ističe da je zdrav razum jedino oružje protiv ovoga.

Uz video je objavio i ovaj tekst:

"COVID je opasna bolest.

Ne napada ta prehladica samo ljude nego i sustave. Sad kad jedna bolnica gotovo stane s radom vidjet ćete i zašto to uporno tupimo. Nismo ni Švedska ni Švicarska, mi nemamo timova koji će zamijeniti sve ispade, nama ispadne ti i ode odjel. Radiologija bez teleradiologije neće raditi. Bolnica bez kirurga nema operacija, ni hitnih ni s negativnim brisom.

Džabe neke stvari govoriti, kad ni medicinski djelatnici nisu sposobni apsorbirati osnove.

Koma.

Slobodno raspravljate dalje o R-ovima, birtijama, svadbama i maskama dok vam bolnice ne budu radile.

Tužan sam. Baš tužan", zaključio je radiolog.