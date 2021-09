Zašto antimaskeri i protivnici cijepljenja, znanstvenih argumenata, misle da njihovo pravo izbora može biti iznad slobode izbora cijepljenih? Zašto ne drže vodu argumenti koje uporno ponavljaju? Na ta je pitanja u Dnevniku Nove TV odgovorio liječnik Natko Beck.

Liječnik Natko Beck komentirao je u Dnevniku Nove TV drugi zagrebački Festival slobode na kojemu su se okupile tisuće protivnika cijepljenja i epidemioloških mjera.

Na pitanje jesu li svi prosvjednici pametniji od znanstvenika i znaju li oni nešto više, Beck kaže da su antivakseri pogrešno informirani.

''Ili smo mi jako, jako glupi ili su oni krivo informirani. Znam da je ovo drugo. Nažalost, kada primamo informacije puno toga se bazira na strahu i neznanju. Zato smo organizirali samit na kojem govorimo pravu stranu priče kakva jest, bez pritiska'', kaže.

Komentirao je argumente antivaksera koji tvrdi da ne ubija korona, nego cjepivo.

''To nisu argumenti. To je kao da ja kažem zašto sad stojim tu, a pada kiša. Ništa od toga što sam rekao nije točno. To što ja kažem da je činjenica da kiša pada, ne znači da stvarno kiša pada. Isto tako, informacije koje nisu ljudima rako razumljive, kao kiša, koje su komplicirane znanstvene pojave, treba interpretirati. Možda tu zakazujemo mi da interpretiramo drugačije i jednostavnije, ali vrlo je lako baciti crv sumnje u taj put i onda ljudi koji imaju slabiji kognitivni kapacitet ili su uplašeni, vrlo lako padnu u klopku da povjeruj takvim šarlatanima'', govori Beck.

''Neki su jako zadrti''

Kaže da mu nije jasno protiv čega su točno prosvjednici u Zagrebu prosvjedovali.

''Činjenica da mi imamo Festival slobode usred pandemije govori da mi imamo jako velike slobode, tako da meni nije ni jasno protiv čega ti ljudi demonstriraju. Ono što trebamo je pružiti prave informacije. Treba slušati prave ljude, a ne one koji ti se u tom trenutku sviđaju'', poručuje.

Na pitanje obezvrjeđuje li se ovakvim prosvjedima rad liječnika i znanstvenika, Natko Beck kaže da je svaki spašeni život vrijedan.

''Imate u Irskoj antivaksera koji nije vjerovao u koronu, pa ju je dobio i život su mu spasili liječnici koji su plaćenici i sad je sretan. Treba se to i njima dogoditi da bi shvatili. Njihova mišljenja nas ne smiju tangirati u onome što radimo, a to je spašavanje života. Vidim da su neki jako, jako zadrti i misle da su shvatili čitavi svijet, a čim ti misliš da si shvatio cijeli svijet znači da si dosta reduciran'', zaključuje liječnik.

Slaže se s tvrdnjom da u svemu možda ima i krivnje Nacionalnog stožera civilne zaštite. ''Vjerojatno da ima u kontekstu povjerenja. Poanta je da treba vjerovati izvoru centralan. Da smo slušali Stožer i vjerovali što rade, situacija bi bila ok. Ona situacija političkih okupljanja unese crv sumnje, a imamo vrhunske stručnjake u Stožeru'', poručio je Natko Beck.

