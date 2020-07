Kafići, klubovi i restorani od sutra će moći raditi od 6 do 23 sata. Za one koji prekrše mjere kazne će biti od 5.000 do 6.000 dinara, što je između 320 i 380 kn.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će u Beogradu od sutra biti na snazi nove mjere. Kafići, klubovi i restorani moći će raditi od 6 do 23 sata naredna dva tjedna. Maske će biti obavezne za nošenje u javnom prijevozu, u trgovinama i na tržnicama, a za one koji prekrše mjere kazne će biti od 5.000 do 6.000 dinara, što je između 320 i 380 kn. Bit će dozvoljeno okupljanje do 100 ljudi u zatvorenom, te do 500 na otvorenom prostoru.

"Ukoliko ove mjere za nekoliko dana ne budu dale rezultate, uvest ćemo nove mjere, pa i zatvaranje Beograda", kazao je Vučić te dodao kako bi on, da sam donosi te odluke, zatvorio Beograd i uveo sedmodnevni policijski sat, prenosi Blic.

"Volio bih da imamo povoljniju situaciju. Beograd je najveći problem, 82,5 posto zaraženih su u prijestolnici. Sva ostala mjesta su pod kontrolom, to je manje-više očekivano i uobičajeno", rekao je večeras Vučić gostujući na RTS, nakon sastanka Kriznog stožera za borbu protiv koronavirusa.