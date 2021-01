Sve su oči sada usmjerene u Europsku komisiju. Neke članice poput Mađarske uzele su stvari u svoje ruke i - naručile rusko cjepivo.

Ugovoreno se mora ispoštovati, pogotovo ako je već plaćeno. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen jutros je to telefonski rekla izvršnom direktoru AstraZenece, farmaceutske kompanije koja je najavila i do 60 posto manje doza od dogovorenog, i to zbog problema u distribucijskom lancu.

"Podsjetila je gospodina Soriota da je EU investirala značajne iznose u kompaniju unaprijed, baš zato da bi se osiguralo ubrzavanje proizvodnje", kazao je glasnogovornik EK Eric Mamer.

AstraZeneca je od Unije dobila 336 milijuna eura za najmanje 300 milijuna doza. Europska regulatorna agencija ovo cjepivo trebala bi odobriti u petak. Bit će to treće cjepivo koje se može koristiti na području EU, uz ono Pfizera i BioNTecha, te Moderne. Ova tri cjepiva najviše se koriste i u ostatku svijeta.

Ruski Sputnik sve popularniji

Trenutačno je dostupno ukupno sedam cjepiva, različitih proizvođača iz različitih zemalja. Uz ova tri zapadnjačka, sve je popularniji i ruski Sputnik, kojega koristi više od 10 zemalja, među kojima je, primjerice, Mađarska. Kina izvozi dva cjepiva, a indijski Covaxin koristi se samo u Indiji. Uskoro će se na listi naći još tri cjepiva, koja su pri kraju ispitivanja: Johnson&Johnson, Novavax i CureVac.

U prvih mjesec dana postojanja ovih cjepiva, iskorišteno je 64 milijuna doza. Malena je to brojka ako znamo da je u svijetu ukupno sedam milijardi i 800 milijuna ljudi. Većina tih cjepiva trenutačno je u rukama bogatih zemalja, jer siromašne za njega nemaju novca.

Izrael najbrže procjepljuje - kako?

Izrael za sada drži uvjerljivo prvo mjesto kada je riječ o brzini procjepljivanja svojih građana. Ujedinjeni Arapski Emirati su drugi, a Velika Britanija treća. Na 100 stanovnika, Izrael je dosad iskoristio 41,77 doza, Emirati 25,12, a Britanci čak četiri puta manje od Izraelaca - svega 10 doza na 100 stanovnika.

Kako Izrael to uspijeva? Cjepivo su naručili rano, za to platili pozamašne premije. Tajna je i u potpuno digitaliziranoj besplatnoj zdravstvenoj mreži, ali i relativno malom broju stanovnika, oko devet milijuna. Za razliku od Izraela, Europska unija s imunizacijom ima velikih problema. Cjepiva nedostaje, a plan da se do ljeta cijepi 70 posto odraslih Europljana sve je neizvjesniji.

EU traži da kompanije obavijeste ako žele izvoziti cjepivo u druge zemlje

"Europska unija nije zadovoljna odgovorima farmaceutske tvrtke AstraZeneca i želi točno znati jesu li i kome su dosad proizvedene doze cjepiva isporučene", izjavila je u ponedjeljak povjerenica za zdravstvo Stela Kyriakides.

"Europska unija je pretfinancirala razvoj i proizvodnju cjepiva i želi vidjeti povrat uloženoga. Želi točno znati jesu li doze koje je AstraZeneca dosad proizvela isporučene i, ako jesu, kome su isporučene", izjavila je Kyriakides nakon sastanka predstavnika Komisije, zemalja članica i predstavnika britansko-švedske tvrtke AstraZeneca.

"EU želi da naručene i plaćene doze cjepiva budu isporučene čim prije i želimo da ugovor bude u potpunosti ispoštovan", naglasila je povjerenica.

Ona je najavila da će ubuduće sve kompanije koje proizvode cjepivo protiv COVID-19 morati unaprijed obavijestiti Komisiju kada žele izvesti cjepiva proizvedena u EU-u u treće zemlje, s tim da to neće vrijediti samo za humanitarne isporuke.

Komisija je stoga predložila zemljama članicama da se čim prije uspostavi mehanizam za transparentnost izvoza cjepiva iz EU-a.

"Želimo jasnoću i transparentnost u pogledu izvoza cjepiva iz EU-a", istaknula je Kyriakides, dodajući da je EU do sada podržala brzi razvoj i proizvodnju nekoliko cjepiva protiv COVID-19 u ukupnom iznosu od 2,7 milijardi eura.

Budući da odgovori na pitanja koja je Komisija na popodnevnom sastanku nisu zadovoljavajući, Kyriakides je najavila večeras novi sastanak s predstavnicima AstraZenece.

"EU će poduzeti sve što je potrebno da zaštiti svoje građane i njihova prava", rekla je povjerenica.

