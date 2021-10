Sve više oboljelih treba i liječničku pomoć. Voditelj COVID odjela u riječkoj bolnici, Aron Grubešić, koji je i sam prije dolaska cjepiva, prebolio teži oblik korone, otkrio je kakvo je stanje hospitaliziranih pacijenata.

Dr. Aron Grubešić, voditelj COVID odjela u riječkoj bolnici, otkrio je za Dnevnik Nove TV kakva je slika hospitaliziranih na tom odjelu.

''Nažalost, stanje je takvo da imamo povećan broj hospitaliziranih, sve veći. Sada imamo 48 hospitaliziranih na našem odjelu što je najviše od prije ljeta. Situacija se dodatno pogoršava, ali ostajemo ispred virusa na način da smo već večeras otvorili nove kapacitete u KBC-u Rijeka i na svakodnevnoj bazi predviđamo potrebe. Klinička slika varira od vrlo blagih, a neki od niti ne zhtijevaju kisik, ali su tu zbog raznih komorbiditeta. Najveći dio takvih pacijenata je cijepljen. Od 48 hospitaliziranih, 10 ih je cijepljeno'', kazao je Grubešić.

Nove preporuke za određivanje samoizolacije: Dvije skupine građana i dalje ne moraju u karantenu, ali...

Treća doza za Alemku Markotić i kolege: ''Imaš znanje, budi primjer! Cijepi se!''

Ispričao je i svoje iskustvo s COVID-om. ''To je bilo prije nego što je cjepivo bilo dostupno, u 11. mjesecu 2020. godine nažalost. Nakon što sam proživio sve to što sad moji pacijenti proživljavaju, najgori osjećaj koji postoji za nas koji smo to doživjeli jest kada ne možeš doći do zraka. Nakon što sam prošao taj dio izgubio sam vid na dijelu vidnog polja i imao cijeli niz drugih komplikacija. Ali dan danas više nisi isti nakon toga'', otkrio je.

Oni koji su bili protiv cijepljenja, priča liječnik, na dan otpuštanja upitali su ga jedno pitanje – kada se mogu cijepiti.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr