Situaciju u Hrvatskoj u jeku pandemije koronavirusa komentirat će vodeći stručnjaci, guverner središnje banke Boris Vujčić, psihologinja Marija Juzbašić, pomoćnik ministra za civilnu zaštitu Damir Trut te profesorica Alemka Markotić.

Nacionalni stožer za civilnu zaštitu danas je izrazio nezadovoljstvo nepridržavanjem mjera samoizolacije onih kojima je određena, te je objavljeno kako je u Hrvatskoj 128 oboljelih od kojih je troje na respiratoru, a 11 su liječnici.

O tome više u Dnevniku Nove TV govori profesorica Alemka Markotić.

Markotić kaže da je Božinović najavio niz mjera koja će identificirati one koji krše samoizolaciju, a jedna od njih je suradnja ljekarna i MUP-a

Te osobe će biti prijavljene i sankcionirane, kaže ona.

Svi koji su zdravi i žele boraviti u svojim vikendicama i pridržavati se mjera, nije opasno, ako se ne držite toga i na njudaljenijem otoku može biti opasno, kaže Markotić i ističe da bi svi trebali smanjiti kretanje.

Sve mjere će se poduzimati prateći situaciju kakva je, kaže Markotić i zahvaljuje onima koji se pridržavaju mjera.

Možda sam bila preblaga kad sam rekla da je to kao da pucate iz pištolja, sad ću biti oštrija, to je kao da u trgovačkom centru pucate iz puške, to je terorizam, kaže Markotić.

Još ima puno osoba s respiratornim problemima, svi koji imaju epidemiološki podatak, ali i nalaz da imaju temperaturu, bit će testirani. Bit će raspoređene na sve djelatnosti koje imaju veze s COVID-19.

Iskreno se nadam da smo usojeli masu toga predvidjeti, a ni Italija se nije mogla pipremiti za situaciju koja je sad.

Sve ovisi o nama. Ako se dio ljudi bude ponašao neodogovorno, možemo očekivati puno lošiji scenarij. Apeliram, ne samo na njih, nego i na ljude oko njih da ih pokušaju urazumiti.

Kod oboljelih znamo odakle je ta infekcija došla. Sad je još vrijeme gripa, počinju alergije, to je teško razlučiti.

Malo sam umorna, kao i svi, ali nama je to uobičajeno, moramo izdržati svi.

