Da nikako nije učinila "dobro djelo" - zavapili su Komižani gradskoj upravi. Grad je odlučio primijeniti nacionalni zakon i zabraniti držanje domaćih životinja u naseljima i selima u okolici. Kamo će s kokošima, ovcama i kozama, sad se pitaju mnogi farmeri. No možda je rješenje problema - na pomolu.

Sretno i zadovoljno brste Darkove koze u Komiži. Ali, muke mu zadaje birokratska odluka po kojoj koze i druge domaće životinje ne smiju biti tik uz kuću ili cestu.

''Ta odluka za mene znači prestanak posla. Ja se nemam gdje razmaknut, kuća je ovdje, cesta je tu, objekti su tu. Uz suglasnost susjeda sada mogu raditi, ali ako dođe odluka općine mogu me kazniti'', rekao je Darko Mladineo, Žena Glava.

Perom politike zabranjeno je držanje domaćih životinja unutar građevinskih područja svih naselja Komiže. Izvan toga se mogu držati, ali najmanje 50 metara od ceste i 150 metara od stambenog, ugostiteljskog, sakralnog ili turističkog objekta.

''Tu su pašnjaci do same ceste. Što bi se nama dogodilo sad da neko kaže da se ne može pedeset metara do ceste držat to je udar na ovu stočarsku proizvodnju na Visu koja je ionako već na koljenima'', govori Velimir Mratinić.

Andrija je vlasnik OPG-a, a do njega je kaže turistički objekt, blizu je i crkva.

''Ovo je sabotaža. Čuo sam od Francuske da su zaštitili pjev pijevaca zaštitili miris i sve zvukove i u tom smjeru bi trebala ići Hrvatska. To je tradicija šta privlači turiste'', rekao je Andrija Vitaljić, Podhumlje, Komiža.

Zbog svega je pokrenuta i internetska peticija kojom se traži ukidanje cijele odluke. Do sada ju je potpisalo preko sedamsto ljudi. Nakon pobune gradonačelnica nudi rješenje, ali ne i potpuno ukidanje odluke.

''Da smo im predložili da udaljenost od prometnice od 50 metara koje je definirano u većini gradova ukinemo u potpunosti, da udaljenost objekata za držanje domaćih životinja bude smanjena na 50 metara, da se do 20 kokoši može držati u okućnicama'', kaže Tonka Ivčević, gradonačelnica Komiže.

Komiža je grad koji se turistički razvija. A u tom turizmu - tradicija i domaće životinje moraju naći svoje mjesto jer mu i one daju "štih".

