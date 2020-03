Došao sam dati potporu djelatnicima i ravnatelju KBC Osijek, rekao je ministar koji je u posjetu osječkoj bolnici te ističe kako je tamo učinjeno sve prema uputama Nacionalog stožera civilne zaštite poput pripreme primarnog respiracijskog centra i sekundarnih i tercijarnih centara.

Ministar zdravstva Vili Beroš posjetio je KBC-u Osijek u kojem su dva pacijenta zaražena koronavirusom, a zbog čega je u tijeku epidemiološki nadzor u KBC-u.

"Postoji određen broj bolesnika koji su pozitivni na prisutnost koronavirusa u KBC Osijek, dvoje je na intenzivnom liječenju, to su okolnosti koje nisu dobre, ali su takve kakve jesu, došao sam dati potporu djelatnicima i ravnatelju KBC Osijek", rekao je ministar Vili Beroš, prenosi N1.

Ministar je dodao da su u KBC Osjiek napravili sve prema uputama Nacionalog stožera civilne zaštite poput pripreme primarnog respiracijskog centra i sekundarnih i tercijarnih centara.

"Desilo se to što se desilo, liječnici uvijek postupaju s namjerom spasiti život, mislim da nije došlo do propusta u postupanju, svi su svjesni da nema načina da se vidi je li neki pacijent pozitivan na koronavirus li nije, ponekad nemamo vremna čekati rezultate testiranja i to se desilo jučer u Osijeku. Nisam primjetio nikakve propuste", rekao je ministar i dodao kako se radi o novoj bolesti i svi iz dana u dan učimo i pripremamo se za nove okolnosti.

"Situacija nije alarmantna, pod nadzorom je", zaključio je ministar.