Katarina Marić milijunta je osoba koja je u Hrvatskoj primila cjepivo. A dok je ona primala svoju dozu Pfizera, ministar Beroš na Jelsi je cijepio svoje sumještane.

U Slavonskom Brodu cijepljena je milijunta osoba! Riječ je o sedamdesetogodišnjoj Katarini Marić. Gospođa Marić prijavila se među prvima, ali je bila odsutna kada su je prvi put pozvali na cijepljenje, pa je sada došla na red.

"Pfizerom sam cijepljena. Ja sam rekla doktorici koje god bude, ja ću se cijepit. Nije mi bilo važno cjepivo nego da se cijepim i da se ne razbolim. U ovim godinama kad se razboliš možeš očekivati svašta“, kazala je gospođa.

A ministar zdravstva Vili Beroš istovremeno je nastavio cijepiti po Hrvatskoj, a danas je bio u Jelsi.

"Kao ministru i kao liječniku je važno cijepiti građane jer je to nevjerovatan čin kada aplikacijom cjepiva vi štitite nekog od najgoreg ishoda, smrtnog, a kada to radite svojim mještanima onda to ima dodatan značaj“, zaključio je Beroš.

