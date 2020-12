Od kada je Stožer objavio odluku o uvođenju propusnica, mnogi građani otišli su na put prije stupanja na snagu mjera i odluke o ograničenju putovanja.

Trenutno je pojačan promet na važnijim cestama i graničnim prijelazima, osobito sa Slovenijom na ulasku, a s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom na izlasku iz zemlje. 

Na Maclju se za ulazak iz Slovenije u Hrvatsku čeka više od sat vremena, u prosjeku sat i pol, a na ulazak u Hrvatsku na Bregani sat vremena.

Od ponoći do 17 sati u Hrvatsku je ušlo gotovo 9000 putnika, odnosno 4000 vozila. Takva količina vozila ne bi trebala stvarati takve ogromne gužve, no problem je što mnogi pokušavaju ući bez PCR testa. U tom slučaju postupak od 30 sekundi pretvara se u postupak koji traje i do pet minuta, jer moraju odrediti mjeru samoizolacije.

Podsjetimo da svi oni koji žele ući u RH moraju imati negativan test na koronavirus. Ako ga nemaju moraju ga napraviti u RH i do dobitka testa biti u samoizolaciji.

HAK napominje kako se gužve očekuju i sutra na svim hrvatskim prometnicama.

