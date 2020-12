Zbog novog, visokozaraznog soja koronavirusa koji je potvrđen u Velikoj Britaniji otok se našao u izolaciji. Više od 40 zemalja diljem svijeta ograničilo je ili potpuno zabranilo odlaske ili dolaske iz Velike Britanije. Među njima je i Hrvatska.

Mahom se otkazuju letovi iz Velike Britanije, ali i prema otoku. Iskusila je to mlada hrvatska obitelj, koja je u Birminghamu sutra trebala ugostiti Matejinog oca.

"On je trebao ići ne do Birminghama nego sa British Airways je trebao ići do Londona i onda su otkazani letovi i nije mogao više doći. Da je i došao strah ga je bilo da ne bi se moglo možda izaći van iz države jer je sve zatvoreno. Za sad nitko ne može nigdje", rekla je Matea Julardzija.

Posljednji put su se vidjeli prije četiri mjeseca u Hrvatskoj kada je epidemiološka slika bila povoljnija. Od tada do danas mjere su znatno pojačane. No, život u Birminghamu, svjedoče Mateja i Anto, nije toliko drugačiji.

"Pa normalno sve radi osim kafića i restorana. Funkcionira sve za sad dobro. Sad ćemo vidjeti hoće šta utjecati ovaj novi lockdown iz Londona na Birmingham ili neće", dodao je Anto Julardzija.

U Londonu, jednom od gradova kojim se novi soj koronavirusa proširio, već šest godina živi Anamarija. Ona je jučer trebala putovati u Hrvatsku nakon pola godine. No u subotu su na otoku proglašene nove mjere.

"Iskreno nisam mogla spavati cijelu subotnju noć. Razmišljala sam šta bi bilo ako dođem pa se ne mogu vratiti nazad, ipak imam posao ovdje. Naravno, fali mi obitelj, fali mi biti s mamom. Jučer mi je bio rođendan tako da bilo bi jako lijepo da sam bila dolje, ali mislim da je godina takva. Ne možemo biti iznenađeni kada u manje od 24 sata se promijeni nešto", govori Anamarija Opačak.

Hrvatska je sinoć obustavila zračni promet s Velikom Britanijom na najmanje 48 sati. Francuska je uvela mjere na isto razdoblje, ali puno su drastičnije. Britancima je u Francusku potpuno onemogućen ulazak. Čeka se dogovor na razini Europske unije, razgovori su u tijeku.

