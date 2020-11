Varaždinska županija se našla u situaciji kao na proljeće - pod vrlo strogim mjerama. I za ostatak Hrvatske stižu promjene, a jedna od njih je da će se kave moći ispijati samo do 22 sata. Zbog novih mjera ugostelji najavljuju - tužbe.

Varaždinska županija gotovo pa zatvorena. Na dva tjedna nema sajmova, izložbi, umjetničkih programa, kina, sportskih natjecanja. Zabranjena su okupljanja na otvorenom na kojima je više od 20 osoba. I to nije sve.

"Zabrana svih javnih okupljanja u zatvorenim prostorima. Privremena obustava rada svih ugostiteljskih objekata uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane", kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Sportski se centar nakon punih 11 godina - zatvara. Radnici idu na burzu, do boljih vremena. A direktorica Mia Ivanković se pita - gdje su kompenzacijske mjere?

"Gospodin Božinović je na istoj toj presici danas izjavio da će se te kompenzacijske mjere tek utvrditi na jednom od sastanaka Vlade. Mi ne možemo više čekati, mi smo stjerani uza zid, nitko nam nikada nije namirio niti režijske troškove", navodi Ivanković.

Građani su zabrinuti za ekonomiju, ali podržavaju mjere. "Mislim da bi to bilo uredu. Sve zbog ove situacije kad je puno korone", kaže jedan od njih. "Mislim da su trebale već i ranije početi", dodaje drugi.

Odobrenim mjerama zadovoljan i župan Varaždinske županije Radimir Čačić. "Mi smo sad, imamo argumente da to tražimo dobili smo korektan odgovor na naš zahtjev", navodi Čačić.

Nove mjere u cijeloj državi od nedjelje

A od nedjelje u cijeloj državi na snagu stupaju sljedeće mjere. Javni događaji i okupljanja se ograničavaju na 25 osoba. Svadbe na 15, a pogrebi na 25. Privatne svečanosti na 10 osoba.

Obustavlja se rad noćnih klubova, kasina, automat - klubova. Ugostiteljski objekti kojima rad nije obustavljen mogu raditi do 22 sata. Zabranjuje se prodaja alkohola od 22 sata do 6 ujutro. Što se tiče misa, kazališta i kina - mora se svakoj osobi osigurati četiri metra četvorna.

Ugostitelji ih nazvali - mrcvarenjem

Za Udrugu ugostitelja nove mjere su - mrcvarenje. "Možemo očekivati samo stečaj u ovoj situaciji. A mi to nećemo dozvoliti na ovaj način, nego ćemo, pripremamo sada već kolektivnu tužbu i krenut ćemo s kolektivnom tužbom prema državi da nas se obešteti. Jer se krši Ustav RH", smatra predsjednik Udruge ugostitelja Marin Medak.

Promet se strmoglavio i bez dodatnih mjera. "Mislim da su ljudi inače ovako povukli ručnu, što bi rekli. Manje izlaze, ne vole zatvoreno društvo, zatvorene prostore", navodi jedan od ugostitelja, Zlatko Marinović.

"Nema nikakvog problema da nas država zatvori jer nam je onemogućen rad na ovaj način i neka nas obešteti. To bi bilo negdje oko 230 milijuna kuna na dnevnoj razini sve dok moramo biti zatvoreni. I mi ćemo to pdržati i nećemo biti centar širenja zaraze. Iako, mi statistički ni nismo centar širenja zaraze", ističe Medak.

Važno održati proizvodnju

A nakon višesatnog sastanka Znanstvenog savjeta, premijer Andrej Plenković poručuje: "Uz sav respekt koji imamo prema našim zaposlenicima u ugostiteljstvu i toj vrsti djelatnosti, nama je jako važno da mi održimo ono što je bitno za ekonomiju. To je proizvodnja, to je rad u svim drugim aktivnostima. I poruku koju moramo poslati da naši sugrađani u ovom trenutku s obzirom na okolnosti trebaju jednostavno izbjegavati suvišne socijalne kontakte".

Dok bi neki građani i strože. "Još žešće, još jače. A kako ćemo izać iz svega ovoga ako se ne držimo reda?", pita se Ivanka iz Splita. "Na zrak i gotovo. Ništa u zatvorenom. Ja sam zdravstveni radnik u mirovini", objašnjava Splićanka Dinarka.

Drugi pak podižu obrve zbog svadbi i 15 uzvanika. Kažu da ne može ni obitelj doći. Splićani smatraju da će biti pireva potiho. "Mislim da to nije uredu. Može bit malo više ljudi", smatra Marinko.

Osječko-baranjska županija imala je ideju i da učenici od 5. do 8. razreda idu dva tjedna u školu, dva online. A srednja online. To će, kao i do sada, biti moguće ako ravnatelji to zatraže i ako je u skladu sa situacijom.

