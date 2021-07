Australski službeni oglas za promociju cjepiva izazvao je lavinu negativnih reakcija. Mnogi su kritizirali prikaz mlade žene koja se bori za zrak, jer boluje od COVID-a.

Australska vlada odlučila se za reklamu u kojoj je prikazana mlada žena u bolničkom krevetu koja se bori za zrak priključena na respirator. Na kraju reklame, u tekstu piše: ''COVID-19 može utjecati na bilo koga... Rezervirajte termin za cijepljenje''.

Iz Dubrave objavili da je preminulo osam osoba koje su primile dvije doze cjepiva. Capak oštro poručio: ''Do jučer nismo zaprimili nikakvu obavijest, to je nedopustivo''

Kritičari kažu da oglas nepošteno cilja mlade ljude, s obzirom na to da će se mlađi od 40 godina moći cijepiti tek krajem godine, prenosi BBC.

Reklama se trenutno prikazuje samo u Sydneyju, koji je zahvaćen delta-sojem. "Uvredljivo je prikazivati ​​ovakvu reklamu dok Australci u ovoj dobnoj skupini još uvijek čekaju red na cijepljenje", napisao je Hugh Riminton na svom Twitter profilu.

WARNING: Here is the GRAPHIC Australian Government #COVID19 ad to run in Sydney. #COVID19nsw pic.twitter.com/6IXgBy7miw