Snimku na kojoj se vidi da se epidemiološke mjere ne poštuju u autobusu koji putnike prevozi od Zagreba do Pule poslala nam je jedna čitateljica. Iako putnici na snimci imaju zaštitne maske, razmak se baš i ne održava.

''Vozač nam je izmjerio temperaturu i malo me pošpricao po rukama. Pitala sam ga kako to da se u autobusu ne drži do mjera, rekao je da to nije njegov problem'', priča nam putnica koja je u petak putovala autobusom od Zagreba do Pule.

Kaže da drugi putnici nisu puno negodovali zbog nepoštivanja mjera epidemiologa, a na snimci koju nam je poslala vidi se kako se ne poštuje pravilo da u jednom redu sjedala smije sjediti samo jedna osoba. Tako snimka pokazuje da na nekim mjestima sjede po dvije osobe jedna pored druge, a u svakom su redu najmanje dvije osobe.

Nacionalni stožer objasnio nova pravila i apelirao da se poštuju mjere: ''Svi smo žrtve takvog ponašanja''

''Očito sam ja luđakinja. Freelancer sam i ovisim sama o sebi, moram se paziti. Tako da mi je ovo sve šokantno jer mi na setu moramo strogo paziti na mjere'', priča nam ljutita putnica.

Vozila dali na raspolaganje stožeru

Upit o smo poslali i prijevozniku koji je organizirao put. Kako navode u svojem odgovoru - drže se mjera a za prijevoz putnika koriste vozila koja imaju povećan razmak između sjedišta i redova sjedišta.

Kako navode, samoinicijativno su nabavili beskontaktne toplomjere, a pridržavanje mjera rezultat su toga što među vozačima nemaju zabilježen niti jedan slučaj oboljenja.

Njihov odgovor prenosimo u cijelosti.

"Prijevoznik Brioni se zaista drži svih mjera i preporuka nadležnih službi u ovoj situaciji i prije nego su bile službeno donesene. Čim je uslijedio prvi lockdown bili smo primorani parkirati cijeli vozni park. Odmah smo kontaktirali istarski stožer civilne zaštite i pulsku bolnicu te dali sva svoja vozila iz voznog parka zajedno s vozačima njima na potpuno raspolaganje, zbog čega smo razvili izvrstan odnos s članovima stožera i epidemiološkom službom čiji rad iznimno cijenimo", navode u svojem odgovoru iz Briona.

Zahtjevni uvjeti prijevoza

"Prijevoz u ovim uvjetima zaista zahtijeva svakodnevni angažman i prilagođavanje prvo naših cijenjenih putnika, a potom i nas koji radimo u prijevozu putnika. U našem poslovanju osnovi je princip kojeg se držimo, a koji je primjeren postojećim stanjem koje je posljedica COVID19 – zaštita zdravlja korisnika naših usluga i naših zaposlenika, bez obzira na troškove poslovanja koji su, naravno znatno povećani u odnosu na 'normalno poslovanje' (osiguran pristup putnika isključivo s maskom, osiguran potreban broj maski za putnike koji ne raspolažu maskom,( na svakom vozilu stoji uputa o obveznom nošenju zaštitne maske), osigurano korištenje sredstava za dezinfekciju, obvezno prozračivanje vozila i čišćenje vozila u pauzama vožnje itd.)", dodaju u odgovoru u tvrtki Brioni.

"Nadalje, za prijevoz koristimo isključivo vozila koja imaju povećan razmak između sjedišta i redova sjedišta (ta vozila ne spadaju u kategoriju standardnih vozila, jer se ista inače koriste na inozemnim linijama vrlo velikih udaljenosti), kod procjene povećanog interesa za prijevoz ili kad god raspolažemo informacijama o povećanom broju prodanih karata u određene dane osiguravamo tzv. bis vožnju, dakle korištenje više vozila na određenom polasku itd., neovisno o troškovima koje zbog navedenog trpimo", ističu u tvrtki.

Tri polaska iz Zagreba prema Istri

"Konkretno dana 19.3.21. smo na svoja tri polaska iz Zagreba prema Istri imali bis autobuse, očekujući povećana kretanja putnika. Početkom ožujka smo i značajno povećali prometovanja, jer konstantno osluškujemo tržište i potrebe naših putnika, a sve kako bismo u potpunosti zadovoljili mjere ograničenja kapaciteta koje je na snazi. Ukoliko su zaista neki putnici sjedili u istom redu skupa, vjerujemo da je riječ o članovima istog kućanstva, čije sjedenje skupa ne vidimo problemom", dodaju.



"Želimo istaknuti i da smo samoinicijativno opskrbili sve autobuse s beskontaktnim toplomjerima te naše vozačko osoblje svim putnicima prije ulaza u autobus mjeri temperaturu. Putnike s povišenom temperaturom ne puštamo u autobus, ali im vraćamo 100% povrat novca za kartu koju nažalost nisu u mogućnosti iskoristiti", navodi se u odgovoru Briona.



"Mi zaista imamo najbolju namjeru u našim postupanjima, jer smo jedan od rijetkih prijevoznika koji uopće prometuje u ovim uvjetima. Jasno je svima da u vrijeme ove epidemiološke situacije koja traje već godinu dana putuju samo oni putnici koji su primorani osobnim obvezama, a mi se vodimo isključivo potrebama cijenjenih putnika, jer smatramo da je prijevoz putnika zapravo djelatnost od javnog značaja", dodaju.

"Konačno, činjenica da tijekom poslovanja u ovim iznimno složenim uvjetima nije zabilježen niti jedan slučaj oboljenja našeg vozačkog osoblja najbolje svjedoči o našem postupanju, što nikako ne prihvaćamo kao 'gotovu stvar', već kao obvezu da i dalje ustrajemo u našim naporima da zajedno s korisnicima naših usluga prebrodimo postojeće stanje", zaključuje se u odgovoru prijevoznika.