U 15 sati počeo je još jedan prosvjed građana protiv mjera koje je od početka epidemije donosio Nacionalni stožer civilne zaštite. Građani nezadovoljni radom Stožera okupili su se na Glavnom kolodvoru odakle su krenuli prema Trgu bana Josipa Jelačića.

Nezadovoljstvo radom Nacionalnog stožera civilne zaštite građani danas iskazuju na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Prosvjed pod nazivom ''Tražimo ukidanje Nacionalnog stožera'' organizira inicijativa Dosta je bilo.

Okupljanje je počelo u 15 sati na Glavnom kolodvoru u Zagrebu, od kuda su prosvjednici krenuli prema Trgu bana Jelačića gdje je planiran prosvjed. Okupilo se nekoliko stotina građana.

Neki od građana u povorci pjevaju: "Osiromaši me, cijepi me, uhapsi me, čipiraj me, prisili me, zatvori me, pritvori me!" Gotovo nitko od njih ne nosi masku. Ogranizatori prosvjeda navode kako se ne radi o antikorona prosvjedu već da ne žele stroge mjere.

Neki od njih nisu željeli dati izjavu novinarki Dnevnika Nove TV jer je nosila zaštitnu masku. Na prosvjedu su i inspektori civilne zaštite, a reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica doznaje kako će organizatorima prosvjeda biti ispisane kazne.

Dinko, jedan od govornika na skupu, rekao je kako je prosvjed organiziran zbog mjera Stožera, te da živimo u čudnim vremenima:

"Došlo je čudno vrijeme kada su telefoni bez tipki, kruh bez motike, pivo bez alkohola, veza bez ljubavi i ljudi bez mozga", rekao je na početku govora.

"Svi imamo pravo na informacije, bez cenzure, skrivanja i stavljanja u kontekst", izjavio je i dodao kako traže ukidanje obaveznog nošenja maski, ukidanje Stožera, a jedan od zahtjeva je i traženje odgovornosti "medija koji imaju cenzuru unatoč jasnim brojaka umrlih i zaraženih".

Uz ostalo rekao je:

"Tražimo i odgovornost zbog ugroze kretanja građana i nemogućnosti prelaska granica. Tražimo odgovornost za gubitak posla mnogih građana", zaključno je rekao.

"Svatko tko imalo razmišlja složit će se da su mjere Stožera sulude", poručio je učenik IV. razreda jedne srednje škole u Zagrebu koji je bio jedan od govornika na skupu. Kazao je da u školi doživljava diskriminaciju jer se javno protivi nošenju maski. "Smrtnost virusa je 0.14 posto. Od tog virusa umiru ljudi koji su na samrti. Mogli su nam prodavati priče kada se to događalo u Kini, ali ne sada kada je to i kod nas", kazao je.

Prosvjednici su na spomen novinara često uzvikivali "Plaćenici".

"Mi smo jednostavni ljudi koji traže jednostavan život bez psiho-fizičkog nasilja i od medija i od političara. Stožer je samo jedna velika politička marioneta. Bešćutno se diže panika, a mediji nam peru mozak. Mogu nas podcjenjivati, ali našu borbu za istinom nikada neće ugasiti", rekao je treći sugovornik na skupu.

Prosvjednici viču "Dosta je, dosta je!!"

Najava prosvjeda

''Suočeni s novim najavama Nacionalnog stožera civilne zaštite o uvođenju restriktivnih i strogih mjera pred zimski period, a koje bi dovele do ponovnih i pojačanih ograničavanja ljudskih sloboda, a za što smatramo da je protivno samoj prirodi ljudskih bića koja teže slobodi i ustavnim pravima ljudi na slobodno kretanje i izbor, prisiljeni smo poslati poruku Stožeru da na to ne pristajemo'', poručuju u pozivu na prosvjed koji je objavljen na društvenim mrežama.

Kažu da ''otvoreno i bez skrivanja'' Stožeru žele poručiti da njihove odluke smatraju ''političkima, da imaju cilj širiti paniku i stvaranje koristi političkoj stranci, a ne narodu''.

''Članovi Stožera toliko su puta upleli politiku u brigu o zdravlju da su izgubili povjerenje građana i pretvorili znanost u predmet ismijavanja, što će imati trajne i neizbrisive posljedice na povjerenje u struku'', smatraju organizatori i dodaju da takvo ponašanje treba prestati.

Ovo je drugi prosvjed protiv Nacionalnog stožera i epidemioloških mjera, a prvi je održan početkom rujna i ostao je upamćen po tome što su prosvjednici prije samog prosvjeda obilazili domove za umirovljenike po Zagrebu.