Građani Europske unije su se do sada mogli kretati unutar Schengenske granice bez zaustavljanja, no uvođenje COVID putovnica promijenit će tu praksu. Hrvatska je s 1. lipnja započela s upotrebom EU digitalnih COVID potvrda, te su u tijeku bilateralna testiranja s državama članicama, a kako testiranje napreduje istražila je Zorana Vukić.

''COVID putovnice, ali ispravan naziv je EU COVID potpora će omogućiti lakši ulazak turistima u Hrvatsku , a i samim hrvatskim građanima da se lakše kreću putevima Europe bilo da se želi uputiti poslovno ili privatno'', rekla je Višnja Letica, savjetnica ministrice turizma i sporta.

Tako će digitalne zelene potvrde, po novom “Potvrda EU-a za COVID-19” dolaziti u dva različita oblika, a moći će se dobiti 22 dana nakon prve doze cjepiva.



''One će biti i u digitalnom i u papirnatom obliku i sadržat će na sebi QR kod koji služi samo za verifikaciju na granicama te se ne zadržavaju podaci. Služi kako bi se QR kod mogao iščitati i da se može validirati ta potvrda kao da je ispravno izdana od ovlaštenih institucija u zemlji državi članici'', dodala je Letica.

Već prvoga dana u Hrvatskoj ih je izdano oko petnaest tisuća. No pitanje je kako će se njihovo uvođenje odraziti na početak turističke sezone s obzirom na broj necijepljenih građana u EU-u, a nemaju niti sve zemlje članice ista pravila kada govorimo o broju doza cjepiva.

''Mislim da će prvenstveno olakšati ulazak u Republiku Hrvatsku. Naime, to su potvrde da ste cijepljeni , da ste preboljeli COVID i da naravno imate PCR test. To će jednostavno olakšati i ubrzati prelazak granice. U doba sezone tražit će još neke dodatne uvjete, ja mislim da je ovo način na koji će se olakšati ulazak. Ulazak će se za Hrvatsku olakšati na još jedan način, mi naime predlažemo našim turistima koji dolaze u da ispune jedan Entering in Croatia u kojem mogu „uploadati” te certifikate za lakši prelazak granice'', objasnila je Letica.

Koje potvrde su potrebne?

Turisti koji nemaju EU digitalnu COVID potvrdu moći će u turističke svrhe ući u Republiku Hrvatsku sukladno kriterijima prelaska državne granice koji se u Hrvatskoj primjenjuju od 1. travnja – uz potvrdu o cijepljenju, potvrdu o preboljenoj bolesti, ne starijoj od 180 dana te predočenju negativnog PCR ili antigenskog testa s liste testova EU.

''Hrvatska je već 1. travnja omogućila ulazak svima, pa i trećim zemljama, ulazak sa sve ove tri vrste potvrda. Mi priznajemo sve europske oblike potvrda pa i potvrdu o cijepljenju. Razmijenili smo s mnogim trećim državama te primjere tih potvrda tako da na našoj granici MUP jako dobro prepoznaje koje su to potvrde. Za naše turiste i za one koji dolaze iz EU, ali i iz trećih zemalja, mogu reći da oni vrlo lako mogu ući u Hrvatsku. Samo što je za državljane trećih zemalja potrebna i potvrda o plaćenom boravku, odnosno smještaju u Republici Hrvatskoj'', kaže Letica.

Što misle građani?

Dok mnogi građani podržavaju uvođenje COVID putovnica neki su i podijeljena mišljenja.

''Ja jesam za COVID putovnicu. Osobno mislim da bi olakšala putovanje ljudima. Manje je pitanja, manje problema, imaš COVID putovnicu jednako kao što imaš i normalnu putovnicu'', rekao je Željko.

Sve što je vezano za COVID potrebno je kontrolirati, kaže Željko, u ovakvim okolnostima COVID putovnice su prva stvar koju treba učiniti.

''Ima puno građana koji se ne žele cijepiti, a da dobijete tu putovnicu trebate se cijepiti. Što se tiče mene, ja se cijepiti neću, a vidjet ćemo hoću li moći izaći van iz zemlje, spremna sam ostati unutar države, nisam imala u planu nigdje ići'', rekla je Lucija.

Bez obzira na to što znamo svi da nam je turizam u ovoj situaciji jedini koji će donijeti neki prihod, govori Vanja, trebamo misliti na zdravlje jer bi moglo doći do četvrtog vala.

Uvođenjem COVID putovnica, Republika Hrvatska se na još jedan način približila oznaci Stay safe in Croatia, kako za domaće, tako i za inozemne turiste.

