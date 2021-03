Situacija s epidemijom koronavirusom u Srbiji se ne smiruje, danas je zabilježen 4091 novi slučaj zaraze. Preminulo je 17 osoba, a na respiratorima je 176 pacijenata.

Kako bi zaustavila rast broja zaraženih, Srbija je tijekom vikenda uvela svojevrsni lockdown tijekom kojeg je bilo zatvoreno gotovo sve osim trgovina prehrambenim proizvodima.

Član kriznog stožera, dr. Branislav Tiodorović uoči sutrašnje sjednice objasnio je kakve će mjere tražiti medicinski dio stožera.

"Bez sedam do 10 dana ne možemo imati efekte. Po epidemiološkoj doktrini neophodno je da imate čak tri tjedna provođenja rigoroznih mjera. Imat ćemo isti stav i sutra, da bude intenzivno ograničenje, vrlo rigorozno za sve objekte, s tim što će morati procijeniti hoće li to biti do 14 ili 17 sati", rekao je Tiodorović.

Direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Goran Stevanović izjavio je da je sistem prenapregnut jer se liječiti moraju i drugi pacijenti.