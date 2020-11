Bolnice u Srbiji prepune su pacijenata, u manjim gradovima nedostaje liječnika. Epidemiolozi su predložili donošenje rigoroznijih mjera, no nije usvojeno sve kako je predloženo. Srbija je danas zabilježila najveći broj preminulih - 38.

U posljednja 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 15.061 osoba, njih 5067 bilo je pozitivno. Preminulo je 38 oboljelih. Na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 216 pacijenata.

Sve bliže potpunom zatvaranju

Srbija je zbog pogoršanja epidemiloške situacije sve bliže zatvaranju, a boljim pridržavanjem mjere nošenja maski država bi izbjegla situaciju uvođenja strožih ograničenja, ocijenio je dužnosnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u Srbiji Marjan Ivanuša.

On je posebno kritizirao situaciju na posljednjem ispraćaju patrijarha Irineja kada brojni nazočni dužnosnici i građani nisu nosili maske.

"Situacija se posljednjih nekoliko tjedana kontinuirano pogoršava i, ako se to nastavi, bojim se da će i Srbija doći do trenutka da se zaustavi život... Zatvaranje bi imalo teške ekonomske posljedice, a znamo da one utiču na zdravlje ljudi, zato WHO smatra da to treba biti krajnja mjera", poručio je Ivanuša u intervjuu za TV N1 dodavši da se boji da je Srbija relativno blizu tome.

Srbija pod trećim valom

Za trenutnu situaciju u Srbiji rekao je da se može nazvati "trećim valom" ili "trećim pogoršanjem epidemije", upozorivši da će se virus "vraćati u još više valova sve dok ne postignemo kolektivni imunitet" jer cjepivo "izgleda blizu, ali je i daleko".

"Da bismo postigli kolektivni imunitet treba cijepiti više od 60 posto svjetske populacije. U prosincu će najvjerojatnije biti dostupna prva cjepiva, ali neće ih biti milijardu ili tri milijarde, bit će na raspolaganju nekoliko milijuna, ali za kolektivni imunitet mora proći još mnogo vremena", ocijenio je dužnosnik WHO.

Komentirajući procesiju ispraćaja patrijarha srpskog Irineja, umrlog od posljedica infekcije koronavirusom, kad mnogi vjernici, crkveni velikodostojnici i dužnosnici nisu nosili maske Ivanuša je rekao kako "razumije vjerske emocije", ali da "kao liječnik ostaje bez riječi" jer je "život svet i treba ga poštivati".

U javnosti i na društvenim mrežama brojnim komentarima i primjedbama ukazano je da, unatoč pozivima službenih državnih tijela i Srpske pravoslavne crkve, tijekom dvodnevnog ispraćaja patrijarha srpskog Irineja nisu poštivane epidemiloške mjere.

Od utorka na snazi nove mjere

Epidemiolozi u Kriznom stožeru Srbije jednoglasno su predložili rigorozne mjere koje nisu usvojene u punom opsegu. Epidemiolog Predrag Kon smatra da je situacija zahtijevala hitnu akciju.

Od novih mjera očekuje prve rezultate za tjedan dana i poručuje kako su maske obvezne za sve jer se više ne zna tko je asimptomatski i zarazan, piše RTS.

"Zabrana okupljanja više od pet osoba je na snazi. Za ispraćaj patrijarha Irineja nikome nije palo na pamet da ga zabranjuje, no tražili smo pridržavanje epidemioloških mjera. Sasvim je sigurno da je bilo zaražavanja, a to ćemo vidjeti za tjedan dana", rekao je Kon.

Epidemiolozi tražili oštrije mjere

Za nove mjere navodi kako je prijedlog koji su epidemiolozi dali - bio mnogo oštriji od onoga što je usvojeno.

"Bila je to zabrana rada od 17 sati, usvojeno je od 18. Mi smo te nove mjere predložili kao vrlo hitne, a one će biti na snazi tek od utorka. Kao obrazloženje je bilo da se mora za sve pripremiti, tu je bila i sahrana, no ipak je trebalo biti sve rigoroznije", objasnio je Kon.

Navodi da se vidi usporavanje virusa u Beogradu, no hoće li doći do izravnavanja krivulje - vidjet će se za nekoliko dana. "Mi smo na maksimumu, sad trebamo izdržati i nadam se da će nove mjere dati rezultate", objasnio je Kon.

"Mi smo jasno preporučili da se maske nose i na otvorenom. Nismo se usuglasili u medicinskom dijelu stožera. Onda smo ostavili maske obveznima tamo gdje su ljudski kontakti neizbježni. Maske štite puno više ako ih svi nose", rekao je Kon.

U Bosni i Hercegovini preminulo još 66 ljudi, potvrđeno 547 novih slučajeva zaraze

Capak objasnio moraju li oni koji su preboljeli koronu i dalje nositi maske: ''Tako će biti i nakon cijepljenja''

"Velika je prisutnost virusa u populaciji, ne možemo znati tko je zarazan, a tko nije. Zaraženih ima mnogo više nego prije, a svakodnevne brojke mogu se pomnožiti i s deset. Prisutnost virusa je ogromna", dodao je Kon.