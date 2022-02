U Sloveniji je u protekla 24 sata registrirano 5.512 zaraza koronavirusom, oko tri tisuća manje u odnosu na stanje od prije sedam dana, objavila je u ponedjeljak slovenska vlada, a epidemiološki podaci pokazuju da je peti val epidemije ušao u silaznu fazu.

Nove zaraze potvrđene su s 1.247 PCR testova i 47.665 brzih antigenskih testova, objavio je nacionalni Institut za javno zdravlje (NIJZ). U padu je i prosjek potvrđenih dnevnih zaraza u zadnjih sedam dana i sada iznosi 12.657 zaraza, a 14-dnevna incidencija zabilježenih slučajeva na 100.000 stanovnika pala je na 8.907.



Stanje u bolnicama za sada ne pokazuje povećanje hospitalizacija, pa je u njima danas 780 COVID pacijenata, od čega je 134 oboljelih na intenzivnom liječenju, a s 15 preminulih u zadnja 24 sata broj smrtnih slučajeva od početka epidemije povećao se na 5.990 umrlih od ukupno 2,1 milijun stanovnika.



U siječnju 2021. Slovenija je prešla 3.000 umrlih od COVID-19 te je bila treća u svijetu po broju umrlih od COVID-19. Uzrok je bila u prvom redu vrlo proširena zaraza u domovima za starije i nemoćne, gdje je tijekom 2020. od posljedica COVID-19 umro svaki deseti štićenik. Situacija se znatno popravila jer je najveći dio te populacije u međuvremenu cijepljen i uvedene su stroge zaštitne mjere.

O brzini širenja sada dominantne omikron varijante, koja izaziva slabije simptome i za sada nije dovela do kritičnog stanja u bolnicama, svjedoči i podatak koji je u ponedjeljak objavilo ministarstvo zdravstva. Prema njemu je od samog početka epidemije u Sloveniji zabilježeno 800.020 zaraženih, od čega čak 330.000 od početka ove godine, odnosno u nešto više od mjesec dana.



Na to da situacija još nije dobra, unatoč tome da je Slovenije prešla vrhunac petog vala epidemije, upozorio je ovih dana direktor Instituta za javno zdravlje Milan Krek. Opasnost od ponovnog rasta ostaje zbog zaraznije omikron varijante i njenog podtipa te da bi eventualna pojava kakve nove varijante mogla nakon zatišja opet dovesti do širenja zaraze, zbog čega je potrebno povećati stupanj procijepljenosti stanovništva, navodi Krek.



Nedavna anketa koju je objavila Slovenska televizija pokazala je da 52,6 posto stanovništva želi popuštanje važećih protuepidemijskih mjera i vraćanje u "normalu", no vladini epidemiolozi ocjenjuju i dalje da bi za to bilo prerano i da s njima treba nastaviti sve dok se broj hospitaliziranih COVID bolesnika znatnije ne smanji.