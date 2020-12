U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno 2428 novih zaraza koronavirusom, a umrlo je još 57 ljudi od posljedica koronavirusa, objavila je u srijedu slovenska vlada koja zasad ostaje pri uvedenim strogim restriktivnim mjerama.

To je dramatično povećanje novih zaraza u odnosu na prethodni dan kad ih je potvrđeno 1292 slučajeva na 5868 testiranih.

Udio pozitivnih testova sada je jako povećan i iznosio čak 33,83 posto, što znači da je pozitivan svaki treći rezultat, što je zadnji put bilježeno prije mjesec dana, prije nego što su uvedene najstrože restrikcije.

Epidemiolozi zato nisu optimistični u pogledu nekih najava da bi uskoro moglo doći do ukidanja nekih mjera, osim možda ublažavanja režima prelaska općinskih granica.

Kako je sinoć u razgovoru za Slovensku televiziju izjavila infektologinja Bojana Beović koja vodi vladin stručni tim za COVID-19, stručnjaci će danas predložiti vladi da prihvati njihov plan, odnosno "ljestvicu" kriterija po kojima bi postupno dolazilo do relaksacije mjera, a neće predložiti nove restrikcije nego ustrajati na održanju postojećih i njihovoj dosljednoj primjeni u praksi.

Kriteriji za ublažavanje restriktivnih mjera

Glavni kriterij za eventualno popuštanje mjera treba biti stanje kapaciteta u zdravstvu koje je sada opterećeno covid bolesnicima, odnosno njihovim brojem na covid odjelima, posebno na intenzivnoj njezi, naglasila je, dodavši da stanje još nije takvo da se može govoriti o ublažavanju mjera.

Drugi glavni kriterij po njenoj bi ocjeni trebala biti sposobnost epidemiologa da ponovo mogu pratiti kontakte zaraženih, naglasila je.

Prema procjeni koju je ovih dana objavio znanstveni institut "Jožef Štefan", koji radi prognoze i modele za obuzdavanje epidemije i širenje virusa, reprodukcijski broj širenja u Sloveniji je trenutačno oko jedan, no bilo bi ga potrebno smanjiti na 0,7 ako se želi do kraja mjeseca doći do situacije koja će omogućiti utvrđivanje svih kontakata novozaraženih i stavljanje širenja virusa pod kontrolu.

Povećan broj smrtnih slučajeva

Prema novim danas objavljenim službenim podacima vlade, u bolnicama je 1285 oboljelih od Covida 19, od čega 199 na intenzivnim odjelima, a s 57 novih smrtnih slučajeva broj preminulih od početka epidemije popeo se na 1547.

Povećan broj smrtnih slučajeva posebno u zadnjem razdoblju zabrinjava liječnike, a po mortalitetu oboljelih od Covida-19 u zadnjih sedam dana Slovenija je najpogođenija u Europi, objavili su slovenski mediji.

Voditeljica vladinog stručnog tima Bojana Beović izjavila je sinoć za Slovensku televiziju da uzroke za velik broj smrtnih slučajeva među zaraženima ove jeseni treba tražiti u prodoru virusa u najveći dio domova za starije i nemoćne, ali i u činjenici da Slovenija ima vrlo staro stanovništvo, među najstarijima u Europi, a upravo je to na Covid-19 najosjetljiviji i najranjiviji dio populacije.