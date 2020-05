Dobre brojke, za još malo blaže mjere. Pa će stoga sada biti moguće ići u kazalište, kino, koncert ili čak na bazen. A moći ćete ići u posjet svojima u Domove za starije.

Svirke nije bilo dva mjeseca. No od danas, popuštaju i te mjere. U teoriji mogu krenuti, no u praksi će to ići nešto teže. Još uvijek nema najava kada će se gaže održati. Ivica čeka i potporu glazbene unije koju kao manji glazbenik još nije dobio. Za njegov bend ovo je teška godina.

"Imamo ugovore koje potpisujemo pred početak glazbene sezone, već nekad u drugom i trećem mjesecu i tu je sve otkazano do daljnjeg, nemamo informacije hoće li se što mijenjati“, kaže glazbenik Ivica Glunčić.

Izazovna su vremena i za velike dvorane. U Areni Zagreb pripremaju se za nove normalne koncerte i sportska događanja s razmakom od metar i pol. Što znači puno manji kapacitet.

"Mogli bi primiti negdje oko 6500 ljudi. Radit ćemo sa smanjenim kapacitetom pa čak mogućnost da radimo dva dana isti koncert, ukoliko je interes za njega“, govori Sretan Šarić, direktor Arene Zagreb.

No pitanje je kada će zapravo krenuti veliki koncerti. Još čekaju detaljnije upute stožera. Sve najavljene zvijezde još su pod upitnikom.

"Nadam se što prije jer ...svi termini su nam bili rasprodani i sve je sad na čekanju. Ta cijela industrija pati“, ističe Šarić.

Nešto jasniju situaciju imaju kina. Ovaj tjedan kreću s radom uz mjere. Ulazit će jedna po jedna osoba, a u publici, pogađate, obavezan razmak od metar i pol.

"Na svako treće mjesto gledatelj u svakom drugom redu, znači ukupan broj od 52 gledatelja koji mogu stati u dvoranu. Nije baš isplativo, ali počet ćemo tako raditi dok se ne normalizira“, kaže Marko Rojnić, voditelj filmskih programa Kino Tuškanac.

Zbog zatvaranja zaživjela su drive in kina. A tome se okreću i multipleksi. Oni se još ne mogu otvoriti jer su uglavnom u trgovačkim centrima koji imaju ograničen broj ljudi. A nema ni novih filmova.

"Sve dok se ne pojave novi filmovi da bi se mogle odraditi premijere ne možemo govoriti o normalizaciji. Iz naše perspektive to bi se moglo dogoditi negdje krajem lipnja“, smatra Maja Valjak Nagy, Cinestar event direktorica.

Kazališta pripremaju nove predstave, no i tu će broj gledatelja biti ograničen.

O situaciji u kazalištima s Ecijom Ojdanić, glumicom i osnivačicom nezavisnog kazališta, razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk.

"Mi smo putujuće kazalište i još nažalost ne možemo nastupati jer nemamo svoju dvoranu i nemamo glumce na plaći, ali pripremamo se, vrijedno radimo probe. Pripremamo jednu monodramu koju ćemo moći izvoditi i za manje ljudi u publici jer sad po uputama stožera možemo napuniti četvrtinu dvorane. Inače igramo u dvorani Vidra, to bi značilo 70 ljudi, a s obzirom na to da plaćamo i najam i glumce to nam je skoro pa neisplativo, ali nadamo se lijepim scenama, imamo neke pozive, a to nam daje nadu da ćemo ipak odigrati određeni broj predstava", kaže Ojdanić i dodaje kako su do sada izgubili 20 predstava, ali od 18 za ljetnu turneju otkazano im je tek četiri.

"Što znači da ostali čekaju odluku stožera", kaže glumica i kaže da pripremaju i nove angažmane.

"Radimo jedan ambiciozniji projekt, predstavu Majstori, kako se radi o praizvedbi, to je prije ožujka trebala biti predstava o peripetijama koje se događaju tijekom adaptacije stanova, ali sada je autorica Ana Tonković Dolenčić u to ubacila da to bude adaptacija zgrade nakon potresa u našem voljenom Zagrebu. Lijepo je da možemo humorom odgovarati na naše tegobe, znači da smo zdravi", smatra Ojdanić te dodaje kako je njezinom kazalištu do kraja godine cilj preživjeti.

"Cilj nam je preživjeti. Ako se nastave ovakve stroge mjere da možemo imati samo četvrtinu dvorane, radit ćemo, samo radom možemo odgovoriti na ovu krizu, igrat ćemo dvije predstave u jednom danu, ne daj bože da budemo prisiljeni na live stream, ali nema predaje", kaže Ojdanić.

Na bazenima će redari paziti na razmak

A otvaraju se i bazeni. Prije ulaska, kupače će se evidentirati. Pojačana će biti higijena i dezinfekcija, a svaki dan će se i čistiti u pauzi od sat vremena. Na obaveznu distancu pazit će redari.

"Tu nam je malo veći problem kad su velike vrućine tu su naši korisnici jako zainteresirani da se okupaju na otvorenim bazenima pa će morati biti ograničen broj ljudi u skladu s epidemiološkim regulativama“, kaže Marinko Tomić, ravnatelj USO, Zagreb.

Od sutra se normaliziraju i pomorske linije. A dopustit će se i posjeti u domovima za starije, gdje su dosad bile najgore posljedice epidemije.

