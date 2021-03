Nizozemska je zabilježila 10 slučajeva upečatljivih nuspojava cjepiva AstraZenece, objavila je u ponedjeljak nizozemska agencija za kontrolu lijekova, nekoliko sati nakon što je vlada zaustavila program cijepljenja.

Pharmacovigilance Centre Lareb priopćio je da deset slučajeva nuspojava cjepiva u Nizozemskoj uključuju potencijalne embolije i tromboze, ali nijedan slučaj sniženog broja trombocita kao što je zabilježeno u Danskoj i Norveškoj.

Nizozemska vlada je prije ponoći u nedjelju objavila da privremeno zaustavlja cijepljenje AstraZenecom. Odluka je stupila na snagu dan prije početka trodnevnih parlamentarnih izbora koji se smatraju referendumom o vladinom upravljanju epidemijom koronavirusa.

Otkazano je 43 tisuća dogovorenih cijepljenja, objavile su zdravstvene vlasti.

Cijepljenje u Europi protekla dva tjedna je poremećeno izvještajima o zgrušavanjima krvi kod pacijenata koji su primili cjepivo AstraZenece. U Europi ga je dosad ukupno primilo više 17 milijuna ljudi, stoji na stranicama te farmaceutske tvrtke.

Europska agencija za lijekove (EMA) rekla je kako nema pokazatelja da je te zdravstvene probleme uzrokovalo cjepivo britansko-švedske tvrtke, a isti stav iskazala je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u petak.

Nizozemska je kasnila s početkom cijepljenja, no nada se da će to nadoknaditi koristeći cjepiva Pfizera i BioNTecha, Moderne te kasnije i Johnson & Johnsona. Oko 30 posto od ukupno 4,3 milijuna planiranih cijepljenja do 15. travnja odnosilo se na cjepivo AstraZenece.

Ministarstvo zdravlja objavilo je da se nada da će nastaviti cijepiti tim cjepivom unutar nekoliko tjedana, opisujući zaustavljanje cijepljenja kao „pauzu” poduzetu iz predostrožnosti.

Nizozemska je ukupno naučila 12 milijuna doza AstraZenecinog cjepiva.