U saveznoj državi New York zbog koronavirusa će na ulice izići Nacionalna garda. Najavio je to guverner koji je objasnio i kako će vojnici dijeliti građanima hranu te dezinficirati škole.

Andrew Cuomo, guverner američke savezne države New York, donio je odluku o raspoređivanju vojnika Nacionalne garde u New Rochelleu, sjevernom predgrađu New Yorka i žarištu epidemije koronavirusa u toj državi.

Rekao je da će se zasada nepoznat broj vojnika Nacionalne garde rasporediti u zoni izolacije u krugu 1,6 km od toga grada s osamdeset tisuća stanovnika, sa zadaćom da osiguraju opskrbu stanovnika hranom i dezinficiraju škole.

Okrug Westchester, u kojemu je New Rochelle, sada ima 108 potvrđenih slučajeva zaraze, od ukupno 173 u državi New Yorku. "Ovo je jedinstven primjer u SAD-u, ovo nigdje nismo vidjeli. Dvostruko je više oboljelih u New Rochelleu nego u gradu New Yorku, to je fenomen", rekao je guverner na konferenciji za novinare.

Guverner je dodao kako je riječ o drastičnoj mjeri, no kako je ipak riječ o pitanju života ili smrti. Usto je najavio da će se škole u zoni izlolacije zatvoriti u četvrtak na dva tjedna, kao i bogomolje i druga mjesta na kojima se okuplja veći broj ljudi. Trgovine će raditi i nije proglašena opća karantena.

Virus se najvjerojatnije proširio iz sinagoge koja je u središtu područja izolacije, a osim New Yorka, drugo veliko žarište epidemije u SAD-u je Seattle, u saveznoj državi Washingtonu.

Sveučilište Johnsa Hopkinsa objavilo je podatak da je u SAD-u, gdje je malo ljudi testirano na koronavirus, dosad zabilježen 791 slučaj zaraze. Umrlo je 27 ljudi, od kojih 23 u saveznoj državi Washingtonu, a u New Yorku još nema umrlih. Ti podatci ne uključuju prvi smrtni slučaj u New Jerseyju.