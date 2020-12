U Vukovarsko-srijemskoj županiji u subotu su registrirane 242 novozaražene osobe od kojih je je najveći broj pojedinačno, njih 43, na području grada Iloka, gdje se u Dom za starije i nemoćne proširila zaraza i sada ih je ukupno 97.

Najveći broj osoba zaraženih koronavirusom u tome gradu je u Domu za starije i nemoćne u kojem su do sada zaražena 74 korisnika doma i 23 zaposlenika.

"Od kako se virus probio u Dom, a to se dogodilo krajem prošloga mjeseca, bilo je neizbježno da se dogodi nešto ovako. Provodili smo sve mjere zaštite i sve do tada smo izdržali i onda se virus probio. Najgore što ne znamo kako jer se on odjednom proširio. Najteže je pogođen odjel pojačane njege gdje je na relativno malom prostoru više korisnika", rekla je ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Ilok Darija Nikolić.

Po njezinim riječima, od 61 zaposlenika na koronavirus pozitivno je njih 23, dok je među korisnicima kojih je 176, pozitivno 74.