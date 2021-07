Na karti ECDC-a hrvatska je obala u narančastom, a od sezone očekujemo mnogo. Činjenica je - najmanji postotak procijepljenosti je u dalmatinskim županijama.

Maske se nerijetko nose ispod brade umjesto na licima, a istovremeno je na obali najveći broj novozaraženih.

Više o turizmu u doba korone s dr. sc. Krešimirom Dabom, pročelnikom Odjela za turizam na Visokoj školi Edward Bernays razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Karla Trstenjak.

Na pitanje novinara o tome možemo li očekivati da se sezona održi ako se ne pridržavamo mjera jer se borimo između zdravlja i opstanka gospodarstva, Dabo je kazao: "Odgovor je lagan - iznimno je važno držati se epidemioloških mjera. Vidimo što se događa našim konkurentima na tržištu i što se događa uslijed porasta novozaraženih".

Bitan manifestacijski turizam

"Odgovor je vrlo jasan - važno je držati se epidemioloških mjera, cijepiti se i na taj način pokušati sačuvati sezonu kako bi ona trajala duže nego je trajala prošle godine", dodao je Dabo.

O tome jesu li nam nužna velika okupljanja i partiji u klubovima, Dabo kaže kako je manifestacijski turizam bitan, ali da treba uzeti u obzir i ono što se trenutno događa.

"Međutim, isto je tako jako važno uzeti u obzir ono što nam se trenutno događa i okolnosti u kojima se trenutno nalazimo. Manifestacije kao takve i okupljanja velikog broja ljudi na istom mjestu može biti iznimno problematično u specifičnim okolnostima u kojima se trenutno nalazimo", objasnio je Dabo.

Navodi da je jako važno u sektoru turizma da ostanemo dosljedni i na niskim brojkama jer će nam to spasiti, a možda potencijalno i produžiti sezonu.

Otkazane brojne manifestacije

Otkazane su brojne manifestacije pa se postavlja pitanje jesu li gostima dovoljni samo more i smještaj.

"Prvo je važno naglasiti da prema nekim posljednjim istraživanjima sektor kulture najmanje generira novozaražene i to je informacija koja nam može biti korisna u kreiranju kulturnog i turističkog proizvoda", rekao je Dabo.

"Manifestacijski turizam, posebice s naglaskom na izvedbene umjetnosti, na kulturu i umjetnost generalno, jako, jako je važno u sektoru turizma. To je put kojim se možemo uspješno brendirati", kazao je Dabo.

"More i sunce nisu dovoljni da bi ispričali priču o Hrvatskoj, bez obzira što su to sjajni aduti. Mi puno govorimo o značaju kulturnog turizma u Hrvatskoj, svih manifestacija, događanja i objekata. To su naglasci koji su izuzetno bitni", istaknuo je Dabo.

Manje ljudi na otvorenom i uz pridržavanje mjera

"Turisti to žele, žele na suvremeni način čuti, vidjeti i upoznati destinaciju u koju su došli, a kultura tu neminovno pomaže i kreira identitet po koji su turisti došli", dodao je.

O tome kako možemo prilagoditi novom normalnom u turizmu i izvučemo najbolje što se može iz situacije, Dabo navodi: "Posebice ako govorimo u kontekstu manifestacija, možda je važno usmjeriti se prema minijaturama, manifestacijama s manjom količinom ljudi, na otvorenim prostorima i uz pridržavanje epidemioloških mjera".

"Pitanje je kako će se organizator postaviti i kako će uspjeti događaj organizirati do kraja", zaključio je Dabo.



Dakle, veliki naglasak je i na kulturi. A kako bi se sve manifestacije ipak mogle održati, makar i pod posebnim uvjetima - trebamo se pridržavati mjera za očuvanje zdravlja.

