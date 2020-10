Donald Trump je zahvalio svima koji su se okupili ispred bolnice Walter Reed kod Washingtona u kojoj se liječi od koronavirusa.

Pristaše Donalda Trumpa okupile su se s plakatima i cvijećem ispred Nacionalne vojne bolnice Walter Reed u blizini Washingtona, gdje se predsjednik liječi od koronavirusa.

Predsjednik im je na tome na Twitteru zahvalio. ''Zaista cijenim sve koji su se okupili pred bolnicom. Činjenica je da oni zaista vole našu zemlju i vide da ju činimo boljom nego što je ikada bila'', napisao je.

I really appreciate all of the fans and supporters outside of the hospital. The fact is, they really love our Country and are seeing how we are MAKING IT GREATER THAN EVER BEFORE!