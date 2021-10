Na liječenju u zagrebačkoj infektivnoj klinici Fran Mihaljević je i 31-godišnja trudnica, pozitivna na COVID koja je helikopterom prevezena iz Sarajeva.

Liječnici Infektivne klinike potvrdili su za Dnevnik Nove TV da je trudnica zasad stabilno. U Zagreb je prebačena zbog potrebe ECMO uređaja, koji se koristi kada mladim osobama respirator više nije od pomoći. A upravo je na taj uređaj spojeno najviše mladih ljudi od početka epidemije.

"Što se tiče te bolesnice, još nismo dobili privolu obitelji za izjave pa ne možemo puno reći, osim onoga što se iz medija zna, a to da je stabilno i da je prevezena iz sarajevske bolnice zbog moguće potrebe za ECMO uređajem.

ECMO je terapija koja se koristi kad pluća potpuno zataje i respirator nije dovoljan. Od početka pandemije smo imali 80-ak pacijenata na ECMO uređaju. Trenutno ih imamo najviše što smo ikad imali u jednom trenutku, to je 12. To su sve necijepljeni bolesnici, a godišta su od 65 do 81. Pa ja mislim da gotovo nitko ne bi završio baš na ECMO-u da se cijepio", objasnio je Marko Kutleša iz Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

