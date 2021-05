Tijekom noći preminula je trudnica u varaždinskoj bolnici. Preminula je zbog komplikacija, odnosno teške upale pluća, rekao nam je ravnatelj varaždinske bolnice Nenad Kudelić.

"Tijekom noći preminula je trudnica, 89. godište, koju smo uspjeli poroditi. Preminula je zbog komplikacija, odnosno teške upale pluća", potvrdio nam je ravnatelj Opće bolnice Varaždin Nenad Kudelić.

Dijete je rođeno u 32. tjednu i još uvijek nije poznato hoće li biti prebačeno u bolnicu u Zagreb ili će ostati u bolnici u Varaždinu. "Dijete je dobro i za sada stabilno, ali ipak se radi o prerano rođenom djetetu", pojasnio je.

Trudnica je u bolnicu zaprimljena jučer, u teškom stanju, u 32. tjednu trudnoće. Do dolaska u bolnicu nije se znalo da je koronapozitivna niti da ima upalu pluća.

"Ona prije uopće nije bila liječena. Saznali smo tek da je bila prehlađena", kazao je. Dijete je porođeno, no rodilja se i dalje urušavala te je naposljetku preminula.

Kudelić nam je otkrio kako se među desetak djelatnika varaždinske bolnice pojavila zaraza, i to nakon što su primili dvije doze cjepiva Pfizer. Ipak, kaže, imaju blažu kliničku sliku.

"To je normalno i u razini očekivane statistike. To nije poruka da se ne treba cijepiti. To je poruka da cjepivo ne štiti sto posto, ali štiti od teških slika i hospitalizacije", pojasnio je.

Varaždinska bolnica za razliku od prethodnog vala bilježi teže kliničke slike i veći broj ljudi na respiratoru.

"Tijekom travnja u bolničkom sustavu bilježimo porast hospitalizacije bolesnika. Posljednjih pet-šest dana brojka se ustabilila na 170-180, što je manje nego u prethodnom valu, ali kliničke slike su mnogo teže", rekao je i dodao kako je u prethodnom valu bilo manje ljudi na respiratoru.

"Prosječna životna dob onih koji se liječe u jedinici intenzivnog liječenja spustila se za 10-15 godina", istaknuo je Kudelić.

Ravnatelj bolnice poručio je kako se u prethodnom valu ljudima pogoršavali nakon 10 do 15 dana, a u ovom valu je taj period kraći. Pacijenti već nakon 5-6 dana završe u bolnici s naglim pogoršanjem.

U bolnici, tvrdi Kudelić, imaju dovoljno respiratora.