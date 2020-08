Obveza testiranja vratila je mnoge Talijane prije kraja godišnjih odmora u svoju zemlju. No, na Cresu i Lošinju turistima su organizirali testiranja, putem turističkih agencija i iznajmljivača objasnili su im kada i pod kojim uvjetima se mogu testirati u Hrvatskoj, i tako produžiti svoj boravak u našoj zemlji. Na tim kvarnerskim otocima epidemiolozi zato imaju puno posla.

Što lokalna zajednica traži od Nacionalnog stožera gradonačelnika Cresa Kristijana Jurjaka pitala je reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak.

"Tražimo da se županije podijele prema tome kakva je epidemiološka situacija u svakoj županiji i da se prema tome donose odluke za pojedine županije, odnosno regije", kaže gradonačelnik te dodaje kako na otoku nema ludog noćnog života, ali je ipak sad zaustavljen u ponoć.



"Do dva ujutro nije bilo nikakvih drastičnih događanja. Govori i ta situacija da smo korona free otok i da se gosti jako dobro osjećaju. Da pružamo sve mogućnosti gostima kao što je i testiranje. Evo 54 gostiju je testirano u petak i dalje se nastavlja ovaj tjedan", kaže Jurjako te kaže kako su gostima odlučili ponuditi testiranja kako bi mogli ostati i dalje mirno uživati na ljetovanju.

"Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije omogućio je u svojim ispostavama u Cresu i Malom Lošinju testiranje, a mi smo preko svojih kanala, Grada i Turističke zajednice, obratili se svim našim turističkim dionicima i oni su ponudili informaciju svojim gostima. Primjer je jedna talijanska obitelj u jednom je apartmanu na Cresu 14 dana, njih četvero, sad su na pola ljetovnaja, njima je vlasnica apartmana ponudila da, ako žele ostati do kraja, da će im pokriti testiranja za dvije osobe, a za dvije osobe da plate oni. Odlučili su tako, prijavili su se tako da na vrijeme prije odlaska dobiju rezultate", rekao je te istaknuo kako mještani neće ispaštati jer se testiranje vrši u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo te nisu opterećeni kapaciteti doma zdravlja Primorsko-goranske županije.

Testiranje za miran odmor

Ni obvezan test za povratak u Italiju nije potjerao učiteljicu Robertu s Lošinja.

"Pregledali su nas detaljno, policija na početku, policija na kraju. Svi s maskama, svi su sjedili, svi mirni, uvijek na udaljenosti od dva metra, dakle sve u redu“, kaže Roberta.



Kako bi im olakšali povratak u zemlju, na Lošinju i Cresu organizirali su testiranja za turiste. Od 54 testa, svi su negativni. Medicinska sestra Viviana u petak je na Cresu cijeli dan uzimala briseve strancima.

"Mi smo testirali 54 osobe, to je trajalo ujutro od 11 do skoro 18h navečer. Sutra je novih 30 najavljenih, u jutarnjim satima između 8 i 11 do 12 sati jer tad moramo ići na trajekt jer mi smo vezani za trajekt da bi uzorke prenijeli u Rijeku“, kaže Viviana Salković, viša medicinska sestra iz ispostave ZJZ Cres.

Cijena testiranja je 700 kuna, nalaz im u roku od 24 sata stiže na e-mail.

"Mi tijekom sljedećeg tjedna planiramo organizirati to i na ovim punktovima Krk, Rab itd. Bit ćemo naravno na dispoziciji i u Opatiji“, kaže Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

U njihovoj zemlji je besplatan, pa se postavlja pitanje zašto se odluče na taj korak dok su još u Hrvatskoj?

"Zato što moraju biti u kući, ovako mogu biti dan ili dva prije i kad dođu već imaju gotov test i onda mogu raspolagati s tom informacijom dal će ostati kući ili izlaziti van iz kucće", kazala je Tihana Dakić Baričević, vlasnica turističke agencije u Velom Lošinju.

Lošinj i Cres su na oko 75 posto popunjenosti u usporedbi s prošlom godinom. U dolascima prednjače Slovenci i Nijemci.

"Ne, nema panike. Puno strašnije je ove godine zbog korone. Mi se normalno vraćamo, nema karantene“, kaže Kaja iz Slovenije.

Zadovoljni su na otocima i epidemiološkom statistikom. Na Lošinju je trenutačno jedan aktivni slučaj zaraze, na Cresu niti jedan. Zato apeliraju na Nacionalni stožer da prilikom donošenja mjera vodi računa o tome koje su županije žarišta.



"Da se odvoji ovaj dio Istre i Kvarnera jer naše brojke su puno manje, puno smo bliže našim tržištima i nama je značajno da gost vidi situacija ovdje gdje dolazi, a ne da se gleda cijela Hrvatska“, kaže Dalibor Cvitković, direktor Turističke zajednice Mali Lošinj.

A iz Zagreba, koji bilježi najveći porast uz Splitsko-dalmatinsku županiju, pojašnjavaju da se zaraženi računaju prema prebivalištu, a ne prema mjestu zaraze.

"I nisu se ljudi zarazili u Gradu Zagrebu nego su došli s nekih drugih mjesta. Dvije trećine slučajeva su povratnici s godišnjih odmora, kontakti s prethodno oboljelim osobama su uglavnom u Gradu Zagrebu“, rekla je Sandra Šikić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

Sezona godišnjih odmora bliži se kraju, a samim time mogla bi se mijenjati i epidemiološka situacija po županijama.

