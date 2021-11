Tablica Europske komisije pokazuje gdje se Hrvatska nalazi analizirajući odnos broja cijepljenih u odnosu na broj umrlih. Podaci nisu laskavi za Hrvatsku.

Europska komisija objavila je graf o odnosu broja cijepljenih i broja umrlih. Podaci se temelje na podacima ECDC-a, Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti.

Podatke je EK objavila na svom Twitter profilu. "Podaci pokazuju da što je veća procijepljenosti, to je manja smrtnost", napisali su.

Prema tim podacima, na vrhu procijepljenosti je Irska. Tamo je procijepljeno 93 posto odraslog stanovništva. Na milijun stanovnika imaju 15 umrlih u periodu od 14 dana. Na drugom mjestu je Portugal. Kod njih je procijepljeno 92 posto odraslih, a imaju 10 mrtvih na milijun stanovnika.

Malta bilježi 0 mrtvih na milijun stanovnika. Nakon Malte slijedi Danska s 89 posto procijepljenih i 10 umrlih na milijun stanovnika. Radi se o 14-dnevnom periodu.

Najgore na listi stoje Hrvatska, Bugarska i Rumunjska. Hrvatska je na 55 posto procijepljenih, te ima 168 umrlih od korone u periodu od 14 dana.

Rumunji su procijepili 43 posto odraslog stanovništva i imaju 267 umrlih na milijun stanovnika.

Bugarska ima 29 posto procijepljenih i 325 umrlih. Po ovoj tablici Hrvatska je četvrta najgora po cijepljenju i umrlima. Iza nas su samo Slovačka, Rumunjska i Bugarska.

Data shows us that the higher the vaccination rate, the lower the death rate. #COVID19 #VaccinesWork pic.twitter.com/mORrrQOPsj