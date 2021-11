Brojanje zemalja u kojima je detektiran, obustava letova pa čak i zatvaranje granica pojedinih država... Zabrinutost u svijetu zbog novog soja zvuči kao loši déjà vu i podsjeća na same početke pojave koronavirusa.

WHO je omikron proglasila varijantom koja izaziva zabrinutost. podaci se ubrzano prikupljaju, a neke stvari se pomalo kristaliziraju.

1. Po čemu je drugačiji od drugih sojeva?

Zbog većeg broja mutacija.

"Varijanta B 1.1.529 ima više od 30 mutacija samo na spike proteinu. Ako se na te mutacije gleda kao na novu mogućnost povećane zaraznosti i transmisivnosti, što virusu donosi veću sposobnost obilaženja imuniteta, kako onog od cijepljenja tako i stečenog preboljenjem, onda se radi o vrlo složenoj varijanti s mutacijama koje nisu ranije zabilježene pa je teško definitivno predvidjeti implikacije na tijek pandemije i imunitet", objavio je HZJZ u subotu.

Velikim brojem mutacija iznenađen je i njemački imunolog i tajnik Njemačke udruge imunologa, Carsten Watzl za dpa je rekao kako bi velik broj mutacija mogao ukazivati na to da potječe od pacijenata s HIV-om ili nekim drugim oblikom imunodeficijencije.

2. Što je sa cjepivima?

Postoji bojazan da će zbog velikog broja mutacija, omikron biti otporan na postojeća cjepiva. No informacija je još premalo, upozoravaju stručnjaci.

Europska agencija za lijekove (EMA) objavila je u petak da treba više informacija da bi mogla ocijeniti je li novi soj, koji se pojavljuje u "brojnim mutacijama", otporan na četiri cjepiva odobrena za uporabu u Europskoj uniji.

Veći broj farmaceutskih tvrtki objavio je da radi na prilagođavanju cjepiva.

"No unatoč činjenici da je teško odrediti kako će omikron utjecati na tijek pandemije i imunitet, stručnjaci smatraju da će cjepiva i dalje nuditi visoku razinu zaštite od teške kliničke slike koja dovodi do hospitalizacija i smrtnog ishoda", naglašavaju u HZJU-u.

3. U kojim skupinama se najčešće pojavljuje?

Nova varijanta najčešće je nađena kod mlađih ljudi, u dobi od 18 do 34 godine. Upravo u tim dobnim skupinama zabilježena je i najniža stopa cijepljenja u Južnoafričkoj Republici, gdje je soj i otkriven.

Britanski stručnjaci naglašavaju potrebu za cijepljenjem temeljem izvješća zaprimljenih iz Južne Afrike prema kojima se bilježi veći broj hospitalizacija upravo u skupinama necijepljenih ili djelomično cijepljenih osoba.

4. Koji su simptomi?

Ima i dobrih vijesti. Čini se, barem za sad, da ova varijanta ne uzrokuje teže simptome. SAMA, liječničko udruženje Južnoafričke Republike navela je da zaraženi nisu razvili teže simptome.

"Pacijenti se uglavnom žale na bolove u tijelu i umor, ekstremni umor i to vidimo kod mlađe generacije, a ne kod starijih ljudi", rekla je predsjednica tog udruženja, Angelique Coetzee, koja je i među prvima upozorila na novu varijantu, nakon što su joj se 18. studenog javili pacijenti s simptomima koji su se razlikovali od uobičajenih. Osim umora i bolova u mišićima kod mladih ljudi, zabilježila je i slučaj djeteta (6) koje je imalo ubrzan puls i visoku temperaturu. Nakon nekoliko dana stanje se popravilo.

Pacijenti nisu prijavljivali gubitak osjeta ili mirisa.

Za talijansku La Repubblicu Coetzee je danas izjavila: "Ne paničarite, simptomi su vrlo blagi."

No izrazila je zabrinutost zbog utjecaja koji bi varijanta mogla imati na starije osobe s osnovnim bolestima kao što su srčane bolesti ili dijabetes.

5. Što zemlje poduzimaju?

Europska komisija predložila je u petak državama članicama da prekinu letove iz Južne Afrike i u tu zemlju kao i u druge države u kojima se pojavila, a članice su se dogovorile da će privremeno suspendirati putovanja iz Južne Afrike u EU.

Brojne su zemlje već ograničile putovanja iz JAR-a, uključujući Veliku Britaniju, Sjedinjene Države, Nizozemsku, Katar, Kuvajt, a najstrože mjere uvodi Izrael koji je najavio zatvaranje granice za sve strance.

Japan je u ponedjeljak rekao da će zabraniti ulazak strancima zbog širenja omikron varijante koronavirusa, pridružujući se Izraelu u najstrožim graničnim mjerama od otkrića nove varijante.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pozvala je u nedjelju države da "ostave granice otvorenima".

Poziva države da odaberu "znanstveni pristup" temeljen na "procjeni rizika".

"Ključno je da zemlje koje su transparentne u objavi podataka dobiju podršku, to je jedini način na koji ćemo osigurati da na vrijeme dobijemo važne podatke", navodi WHO.

Mjere ukidanja letova pogađaju ekonomiju i turizam i mogle bi odvratiti neke druge države od namjere da obznane otkriće nove varijante virusa u strahu od sankcija s kakvima se sada suočila Južna Afrika, navode južnoafričke vlasti.

6. Ima li već posljedica?

Na svjetsku ekonomiju da. Prošlog tjedna pale su cijene nafte zbog straha od ponovonog zatvaranja gospodarstva. Danas su ipak porasle, a i europske burze u ponedjeljak nadoknađuju gubitke.

No zbog nove varijante cijene dionica na azijskim burzama u ponedjeljak su pale.

7. Gdje je omikron dosad otkriven?

Osim u Republici Južnoj Africi, omikron je otkriven u Bocvani, Izraelu i Hong Kongu te Velikoj Britaniji, Belgiji, Njemačkoj i Češkoj, Italiji, Austriji, Nizozemskoj.

8. Ima li ga kod nas?

Epidemiologinja iz HZJZ-a Goranka Petrović danas je rekla da on nije detektiran u Hrvatskoj, no da to ne znači da ga nema.

"Što nas podsjeća da trebamo što više sekvencionirati, kolege trebaju slati uzorke pozitivnih pacijenata. Ne bi me iznandilo da omikron stvarno jest kod nas", rekla je za Hrvatski radio u emisiji U mreži Prvog. Dodala je kako velik brj mutacija znači da ga trebamo shvatiti ozbiljno, ali da nema razloga za paniku.



9. Što možemo sami?

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti pozvao je na pojačano primarno cijepljenje, primjenu booster doza prvenstveno kod starijih od 40 godina i pojačano provođenje drugih higijenskih mjera.

"U ovoj fazi, na temelju našeg iskustva s prethodnim varijantama, moramo biti proaktivni i provoditi mjere opreza kako bismo kupili vrijeme dok ne steknemo više saznanja. Stoga bih željela ponoviti tri ključne preporuke. Prvo, imperativ je da zatvorimo jaz u cijepljenju. Drugo, potrebno je razmotriti booster doze za sve odrasle osobe, dajući prednost osobama starijim od 40 godina. Konačno, zbog neizvjesnosti povezanih s ovom situacijom, pravodobna pojačana provedba nefarmaceutskih mjera sada je važnija nego ikad", naglasila je dr. Andrea Ammon, ravnateljica ECDC-a.

Te mjere uključuju uporabu maski za lice, rad na daljinu, modifikacije u radu koje smanjuju gužvu u javnom prijevozu, osiguravanje odgovarajuće ventilacije u zatvorenim prostorima i održavanje higijenskih mjera koje se mogu odmah primijeniti te postavljanje ograničenja za broj sudionika društvenih i javnih događanja poput dočeka nove godine što će podržati napore u održavanju fizičkog distanciranja.

10. Može li korona nastaviti mutirati?

Ako novi koronavirus nastavi i dalje mutirati, mogla bi se pojaviti i varijanta koja je jednako zarazna kao i delta i jednako smrtonosna poput virusa ebole, upozorili su iz Svjetskog medicinskog udruženja (World Medical Association, WMA), koje čine liječnici iz cijelog svijeta.

Vrlo je važno virusu ne dozvoliti šansu da dalje mutira, rekao je Frank Ulrich Montgomery, njemački radiolog i predsjednik WMA u u nedjelju.

Dodaje da bi se takvo što postiglo, možda će biti potrebno cijepiti svijet godinama.

