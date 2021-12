Cjepivo za djecu od pet do jedanaest godina danas stiže u Hrvatsku. Liječnici pozivaju roditelje da cijepe svoju djecu, osobito onu koja su u riziku. Provjerili smo o kakvom je cjepivu riječ, gdje će ga djeca moći dobiti, ali i koje su moguće nuspojave.

Danas stiže 48 tisuća doza cjepiva za djecu od pet do jedanaest godina.

"Ide distribucija diljem Hrvatske, tako da cijepljenje počinje tijekom ovog tjedna. Vjerojatno u većini županija negdje oko srijede ili četvrtka", kazala je Ivana Pavić Šimetin.

Djeca se mogu cijepiti na cijepnim punktovima, ali i kod obiteljskih liječnika i pedijatara. Primaju se dvije doze. Cjepivo je drugačije od onog za odrasle. Doza je manja.

"Doza je tri puta manja nego za odrasle. Trideset mikrograma je doza za odrasle, a deset mikrograma za djecu“, objasnila je zamjenica ravnatelja HZJZ-a.

Za djecu od 5 do 11 godina odobren je Pfizer, a oni od 12 do 18 godina cijepe se Pfizerom i Modernom. Do sada je prvu dozu primilo 6279 djece u dobi od 12 do 14 godina te 55.486 u dobi od 15 do 19 godina.

Što se nuspojava cjepiva za malu djecu tiče, zabilježeni su crvenilo i oticanje na mjestu primjene cjepiva, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima i vrućica. Slučajevi miokarditisa, prema sadašnjim podacima, događaju se rjeđe nego kod tinejdžera. Ipak, dobar dio roditelja s kojima je razgovarala novinarka Sanja Vištica nije sklon cijepljenju djece.

"Nemaju teže oblike bolesti i iz tog razloga ne bih ih cijepila“, kazala je jedna sugovornica. "Ne bih djecu cijepila, ne. Odrasle da, ali ne bih djecu još", dodala je druga.

I vodeći liječnik s područja pedijatrijske infektologije Goran Tešović savjetuje cijepljenje djece. Posebice one s kompleksnim kroničnim komorbiditetima.

"Djeca koja imaju astmu, takvih ima doista puno, djeca koja imaju prekomjernu tjelesnu masu, a takvih je sve više, a ne može škoditi ni zdravoj djeci“, dodao je.

Jer, kaže, postoji opasnost od multisistemskog inflamatornog sindroma koji je zabilježen kod oboljele djece. Relativno je rijetka komplikacija, ali teška. Može ostaviti trajne posljedice. Takvih slučajeva kod nas je bilo stotinjak.

"Od nje najčešće obole prethodno zdrava djeca. Prema tome, cijepljenje štiti i od te komplikacije. Ja znam da će netko reći da to nije istina jer se opisao postvakcinalni multisistemski inflamatorni sindrom. Da, ali ne kod djece. Nego kod odraslih ljudi. Prema tome, ima smisla cijepiti sve. Ali ne zaboravimo cijepiti kronično bolesne“, zaključio je Tešović.

A cjepiva ima dovoljno. Sljedeća isporuka cjepiva za djecu očekuje se u ožujku.

