U Srbiji stupaju na snagu nešto strože mjere za borbu protiv koronavirusa. Epidemiolozi traže potpuno zatvaranje.

U Srbiji danas na snagu stupaju nešto strože mjere za borbu protiv koronavirusa: Covid propusnice za ulazak u ugostiteljske objekte tako će biti potrebne od 20 sati, a ne od 22 sata, kao što je to do sada bio slučaj, a školski praznici produženi su do 15. studenoga.

Epidemiolog Predrag Kon nove je mjere nazvao samo blagim postroženjem, koje će u naredna dva tjedna dovesti do neznatnog pada broja zaraženih. Kon je za tamošnje medije izjavio kako članovi Kriznog stožera iz dijela medicinske struke smatraju da bi trebalo uvesti potpuno zatvaranje barem na deset dana, jer bi to jedino imalo učinka, kao i 24-satno uvođenje propusnica. Od inzistiranja na svojim prijedlozima neće odustati, sve dok zemlja ne uđe u sigurnu zonu, kazao je Kon.

U Srbiji je u posljednja 24 sata preminulo 69 ljudi, a evidentirano je 3888 novooboljelih od koronavirusa.

Od početka pandemije službeno je potvrđeno 1.183.025 slučajeva zaraze, a preminulo je ukupno 10.405 ljudi.

U bolnicama diljem Srbije trenutno je 6666 pacijenata oboljelih od koronavirusa, a na respiratorima 266, navodi BBC Srbija.

Prvom dozom cijepljeno je 56 posto građana, drugom 53,5 posto, dok je trećom dozom cijepljeno 19,8 posto građana.