Za protekla 24 sata u Srbiji je, prema službenim podacima, umrlo 12 osoba zaraženih koronavirusom, a potvrđeno je još 279 novih slučajeva zaraze.

Na bolničkom liječenju je više od 4000 pacijenata, od kojih su 154 na respiratorima. U posljednja 24 sata testirano je gotovo 7000 osoba, od početka epidemije ukupno 498.343, a od nultog pacijenta prijavljenog 6. ožujka do 13. srpnja registrirano je 18.639 zaraženih.

Virus je, prema službenim podacima, odnio 405 života, a smrtnost je, kako pokazuje današnji statistički presjek, 2,17 posto. Od jučer je hospitalizirano 159 oboljelih.

Najveći broj oboljelih na respiratorima

Premijerka Ana Brnabić uputila je apel građanima vezano uz pridržavanje mjera. "Ovo je najgori dan, što se tiče broja oboljelih na respiratorima", kazala je. "Posljednja četiri dana imamo trend smanjenja broja pozitivnih, no to nije razlog za optimizam. Uskoro ćemo vidjeti rezultate prosvjeda i okupljanja u nekim gradovima", dodala je Brnabić.

Najavila je prijedlog obaveznog nošenja zaštitnih maski na području cijele zemlje, no to, kako je rekla, ovisi o struci. "Ovo je ozbiljna i teška bolest, suočeni smo s ozbiljnom borbom. Poslali smo dodatnih 49 respiratora na područja gdje oni do sada nisu bili potrebni", rekla je Brnabić.

Pozvala je građane da se ne okupljaju. "To je atak na naš zdravstveni sustav", dodala je Brnabić i istaknula je da sve političke borbe i prosvjedi mogu sačekati dok ne prođe kriza koju je prouzročio koronavirus.

Na pitanje novinara o tome zašto su se održali izbori i tko je kriv za povećanje broja novih zaraženih, Brnabić je rekla da se Stožer bavi s potpuno novom bolesti te da se nije moglo predvidjeti što će se događati. "Za ovo što sada imamo nisu krivi građani nego virus", dodala je.

"Broj pregleda ogroman"

Direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije Goran Stevanović kazao je da su kapaciteti sve ispunjeniji.

"Broj pregleda je ogroman, pritisak pacijenata na ambulante je ogroman. Zabrinjava što i dalje imamo tendenciju ozbiljnih kliničkih slika, trećina pregledanih pacijenata zahtijeva hospitalizaciju, veliki dio njih i dodatni kisik. Prosječno vrijeme hospitalizacije je dulje od dva tjedna, što svjedoči o ozbiljnosti kliničke slike. Veliki dio pacijenata završava na respiratoru", dodao je.

Istaknuo je da su kapaciteti bolničkih kreveta gotovo popunjeni i ukazuje se potreba za dodatnim kapacitetima. "Ne postoji lijek niti cjepivo. Jedino što može prekinuti širenje zaraze je pridržavanje mjera - izbjegavanja okupljanja, održavanje socijalnog distanciranja, dezinfekcija ruku i čuvanja sebe i drugih", rekao je Stevanović.

"Broj pacijenata na respiratoru je proporcionalan potvrđenim slučajevima zaraze koronavirusa. 10 do 20 posto pacijenata ima teže simptome koji zahtijevaju dodatni tretman kisikom i, eventualno, umjetnu ventilaciju. Ovaj broj nije neočekivan, stoga smo respiratore poslali u manja područja. Prepotstavljamo da bi mogli biti potrebni", kazao je Stevanović.

O kolektivnom imunitetu

Imunolog Srđa Janković istaknuo je da se virus može zaustaviti samo i jedino pridržavanjem mjera. "Treba znati i da je ovaj virus već više puna iznenadio znanstvenike, pa treba i to imati u vidu", dodao je.

O kolektivnom imunitetu kaže kako će on doći s postupnih zaražavanjem građana. "Nažalost, u ovom trenutku ne možemo reći kad i kako će do toga doći, a ako se na nešto ne možemo osloniti, onda se nećemo oslanjati. Trenutno se ne možemo osloniti na kolektivni imunitet zbog izuzetno niske stope zaraženosti u društvu", kazao je Janković.

"Cilj nam je da usporimo širenje virusa kako bi nam se što manje ljudi zarazilo u jedinici vremena. Ne znamo ni koliki je imunitet i koliko on traje, nakon što je netko zaražen", objasnio je i dodao da je trenutno poznato kako antitijela nisu stopostotna zaštita od oboljenja.