Zbog naglog pogoršanja epidemiološke situacije slovenska vlada odlučila je u srijedu uvesti oštrije restriktivne mjere koje će stupiti na snagu od ponedjeljka, a ne isključuju se i nove ako se sada negativni trendovi nastave.

Od ponedjeljka svi učenici i studenti, koji se "samotestiraju" kako bi mogli na nastavu, to će ubuduće, umjesto jednom, morati raditi dva puta tjedno. Osim toga, češća redovna obvezna testiranja od ponedjeljka se uvode i u zdravstvenim i socijalnim ustanovama, a maske će trebati nositi i oni koji su cijepljeni, ako su u neposrednom kontaktu s drugim osobama.

Vlasnici lokala morat će kontrolirati COVID propusnice posjetitelja, a ako ih ovi odbiju pokazati ili se identificirati trebaju im zabraniti ulaz, u protivnom snose odgovornost, rečeno na vladinoj konferenciji za novinare.

"Epidemiološka slika je loša, idemo prema najgorem stanju u epidemiji do sada", kazao je ministar zdravstva Janez Poklukar. Ne bude li se stanje promijenilo i ako broj hospitaliziranih na intenzivnoj njezi zbog koronavirusa naraste na 160 do 180 (trenutno ih je 133), to bi značilo moguće zatvaranje dijelova društvenog života, dodao je.

Poklukar upozorava da je, uz trend u kojemu je 3000 ili 4000 novozaraženih dnevno, zadnji trenutak da se "spriječi Bergamo i slom zdravstvenog sustava".

Voditeljica stručnog tima vlade za COVID-19 Mateja Logar navela je kao moguću krajnju mjeru omogućavanje rada i slobodnog kretanja samo za one koji su cijepljeni protiv koronavirusa ili koji su ga preboljeli i imaju imunitet, a moguće je i uvođenje online nastave ili obvezno tesiranje za sve učenike i studente.

Zbog teške situacije i priljeva novooboljelih najavljeno je da se još dvije bolnice otvaraju za COVID pacijente, pa će ih od idućeg tjedna biti 15. Vlada je u srijedu priopćila da je u 24 sata bilo 3166 novozaraženih, što je veliko povećanje broja infekcija u odnosu na stanje prije tjedan dana, kad ih je zabilježeno 2145.

Više od 3000 zaraza do sada je u Sloveniji bilo zabilježeno samo 5. siječnja, kad ih je bilo 3428, a zabrinjava i sve veći udio pozitivnih testova - u zadnja 24 sata bilo ih je 38,1 posto.

U slovenskim bolnicama je trenutno 526 COVID pacijenata, od čega 133 na intenzivnim odjelima, a u 24 sata bilo je devetoro preminulih od posljedica koronavirusa, objavilo je ranije ministarstvo zdravstva.