U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno do sada rekordnih 411 slučajave zaraze koronavirusom, objavila je u nedjelju slovenska vlada. U Bosni i Hercegovini u nedjelju su potvrđena 302 nova slučaja zaraze koronavirusom.

U Sloveniji je u zadnja 24 sata nakon provedenih 2956 testova potvrđeno do sada rekordnih 411 slučajave zaraze koronavirusom.

Slovenija trenutno ima preko tri tisuće aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom, u bolnicama je 149 oboljelih od covida-19, od čega 21 pacijent na intenzivnom liječenju, a od posljedica bolesti je do sada preminulo 167 ljudi, prema zadnjim dostupnim podacima ministarstva zdravstva.

Kako je u tvitu u nedjelju naveo glasnogovornik vlade za covid-19 Jelko Kacin, uz visoki broj novih zaraza potvrđenih u zadnja 24 sata zabrinjava i to da je zabilježen i najveći udio pozitivnih među testiranima do sada - 13,9 posto.

"Sve je više onih ljudi koji poznaju nekoga od oboljelih, nedjelja je vrijeme da o tome razmislimo. Pazimo na sebe i na svoje bližnje, pokažimo solidarnost prema drugima", napisao je Kacin pozvavši na poštovanje već donesenih mjera.

😷 Novo obolelih je več kot 400. Vse več nas osebno pozna ljudi, ki so zboleli. Nedelja, dan za razmislek, za spoznanja, za solidarnost, za dosledno spoštovanje omejitev in priporočil NIJZ. Pazimo nase in svoje bližnje, na vse, mnogi so v stiski, pokličite jih. pic.twitter.com/wzMEw5IbRu