U Sloveniji je u zadnja 24 sata bilo sedam smrtnih slučajeva od posljedica covida-19, a potvrđeno je 283 novih zaraza koronavirusom, objavila je u ponedjeljak na Twitteru slovenska vlada.

Uz manji broj testiranja broj novih infekcija manji je nego prethodni dan kad ih je zabilježeno 720, a i postotak pozitivnih testova smanjen je sa 25,7 posto na 18,4 posto.

No, sedmodnevni prosjek zaraza u jednom danu porastao je na 1058. Postotak pozitivnih testova povećao se na 25,7 posto sa 16,2 koliki je bio prije tjedan dana.

Hospitalizirano je trenutno 557 covid pacijenata, u odnosu na jučerašnjih 535, a 126 ih je na intenzivnim odjelima, dva više nego prethodni dan. Broj aktivnih slučajeva zaraza u Sloveniji sada iznosi 14.104, objavilo je ministarstvo zdravstva.

Za razliku od nedjelje, kada su zbog Uskrsa bila dopuštena druženja članova dviju obitelji do šest osoba i dopušten prijelaz granica statističkih regija, na uskrsni ponedjeljak to više nije moguće i ponovo su sve do 11. travnja na snazi sve restriktivne mjere donesena prošlog tjedna, kako bi se presjekao teški treći val epidemije.

Znanstveni savjet vlade večeras će ponovo razmatrati epidemiološku situaciju kako bi se precizirale moguće mjere koje će važiti nakon završetka sadašnjeg zatvaranja, odnosno od idućeg ponedjeljka.