U Sloveniji je u posljednja 24 sata testiranjem potvrđeno 1288 novih zaraza koronavirusom, što je velik porast u odnosu na 981 slučaj prethodnog dana i 16 posto više u odnosu na brojke od prije tjedan dana, dok vlada najavljuje da bi do kraja lipnja moglo biti procijepljeno cijelo odraslo stanovništvo.

Sa 6979 PCR testova potvrđeno je 1288 zaraza ili 18,5 posto, dok je od posljedica COVID-19 umrlo devet oboljelih, objavilo je ministarstvo zdravstva. O zaoštravanju epidemiološke situacije popodne će raspravljati vlada, no za sada se ne previđaju nove mjere, a rad škola nastavit će se kombiniranim načinom uživo i online nastavom, neslužbeno su objavili slovenski mediji.

Broj COVID bolesnika na bolničkom liječenju i dalje raste, pa ih je po podacima ministarstva zdravstva hospitalizirano 507, zbog čega je i regionalnim bolnicama koje su se vraćale na redovne programe ponovo određeno da se pripreme za otvaranje COVID odjele i za tu svrhu namijene deset posto kapaciteta bolesničkih postelja.

Aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom u zemlji je trenutačno 11.211, a s devet preminulih u protekla 24 sata broj smrtnih slučajeva od početka epidemije trenutačno iznosi 3985.

Cijela odrasla populacija procijepljena do kraja lipnja?

U Sloveniji je do sada po podacima ministarstva zdravstva protiv COVID-19 cijepljeno 187.288 ljudi, ili oko 9 posto od ukupno 2,1 milijun stanovnika, od čega njih 104.103 s obje doze, a vlada je i dalje optimistična kad je riječ o uspjehu kampanje cijepljenja.

Kako je sinoć za Slovensku televiziju kazao Jelko Kacin, državni tajnik za cijepljenje, računajući da zemlja ima naručenih 3,1 milijuna doza koje bi trebale stići idućih mjeseci, do kraja lipnja moglo bi biti cijepljena cijela odrasla populacija.

No pritom je upozorio da kampanju cijepljenja najstarijih treba što prije završiti jer je sada zdravstveno ugroženija dobna skupina od 50 do 75 godina, u kojoj oboljeli sve češće završavaju na bolničkom liječenju i s težim tijekom bolesti.

Slovenski ugostitelji u otvorenome pismu vladi premijera Janeza Janše oštro su prosvjedovali zbog nemogućnosti rada i dugotrajne zatvorenosti. Naveli su da nisu točni navodi vlade da je tijekom epidemije jako pomogla tom sektoru da sačuva radna mjesta.

Kako navodi njihov sindikat u pismu vladi, oko 3000 ugostiteljskih tvrtki je od ožujka lani do kraja prošle godine odjavilo djelatnost, a na zavod za zapošljavanje u tom se razdoblju prijavilo 12.300 osoba koje su ostale bez posla. Za razliku od ugostiteljstva, druge djelatnosti, pa i industrija kao jedan od izvora zaraza, i dalje rade.

U Srbiji produljene oštre mjere, bolnice pune

Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je da je najveći postotak slučajeva infekcije koronavirusom među populacijom između 30 i 55 godina, a najveći postotak smrtnosti kod starijih od 65 godina. Istaknuo je kako je epidemiološka situacija u Srbiji teška te da nema nikakvih pokazatelja da bi trebalo popuštati stroge mjere, javlja N1.

''Ambulante rade dan i noć, imamo povećan broj pregleda, nemamo nijedan podatak koji omogućuje popuštanje mjera. Bolnice su gotovo pune'', rekao je Tiodorović.

Nastava će se za starije osnovnoškolce i srednjoškolce ostati online, jer je među djecom znatan broj pozitivnih na koronavirus.

Teško u BiH

Analizom 2228 uzoraka u Kantonu Sarajevo potvrđeno je 707 novih slučajeva zaraze koronavirusom tijekom utorka. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo KS-a, u proteklih tjedan dana prosječan broj zaraženih je 674, a tjedna incidencija, odnosno broj oboljelih na 100.000 stanovnika iznosi nevjerojatnih 1121, javlja N1.

“U uvjetima znatnog i brzog širenja koronavirusa u Kantonu Sarajevu, kao i cijeloj BiH te zemljama regije, a u cilju zaustavljanja zaraze, neophodno je strogo poštivati mjere osobne zaštite - pravilno nošenje maske u zatvorenim i na otvorenim prostorima, održavanje distance najmanje 1,5 do dva metra, kao i higijena ruku. Posebno naglašavamo izbjegavanje dužeg zadržavanja u zatvorenim prostorima gdje je moguć bliski kontakt tijekom dužeg perioda te izbjegavanje gužvi i zatvorenih prostora. Kretanje treba svesti na što manju mjeru. Sve osobe s akutnim respiratornim smetnjama, povišenom temperaturom, bolovima u mišićima i općom slabošću neka ostanu kod kuće i kontaktiraju nadležne zdravstvene službe”, poručuju iz Ministarstva zdravstva KS-a i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.