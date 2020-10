Zbog velikog porasta infekcija koronavirusom Slovenija zaoštrava već postojeće mjere pa će od utorka stupiti na snagu zabrana kretanja izvan općina prebivališta, najavio je u nedjelju navečer predsjednik vlade Janez Janša.

Ograničenje kretanja na općine najprije će biti na snazi sedam dana za područje cijele države, a relaksiranje će se onda postupno uvoditi po regijama koje će prve ograničiti širenje epidemije, objavio je Janša na svom Twitter profilu.

"Broj novooboljelih od COVID-19 raste, zato uvodimo nove mjere iz vladina plana za kontrolu širenja epidemije", naveo je.

Aktivnosti za zagotovitev dodatnih kapacitet v zdravstvu potekajo neprekinjeno. Tudi v zdraviliščih in hotelih. Ne bo treba v šotore in na sejmišča. A št. obolelih narašča in sprožajo se dodatni ukrepi iz načrta. Od torka dalje omejitev gibanja na občine... 1/2